Принцеса Євгенія на честь першого дня народження поділилася новим сімейним фото

Вчора Августу – сину принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка виповнився рік. Сім'я вирішила відзначити перші день народження правнука королеви у горах. У себе в Instagram Йоркська принцеса поділилася новим фото.
Щиро вітаємо нашого маленького героя Оги з першим днем народження. Ти така особлива душа, що прикрашаєш кожну кімнату своєю посмішкою. Ми дуже пишаємось тобою і любимо тебе
Що відомо про особисте життя принцеси Євгенії
У жовтні 2018 року принцеса Йоркська Євгенія вийшла заміж за свого коханого, підприємця Джека Бруксбенка. Євгенія – онука Єлизавети II, дочка принца Ендрю (сина королеви) та Сари, герцогині Йоркської. Вона дванадцята лінією спадкування престолу.
Далі по темі
Варто зазначити, що принцеса Євгена не виконує обов'язків члена королівської сім'ї. Вона працює арт-директором однієї з лондонських галерей – Hauser & Wirth.
Нагадаємо, влітку минулого року чоловік принцеси Євгенії опинився у центрі скандалу через фото з моделями на яхті . Онука королеви не коментувала знімків.