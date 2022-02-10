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Принцеса Євгенія на честь першого дня народження поділилася новим сімейним фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 10:56
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Онука Єлизавети II рідко публікує фото із сином та чоловіком. Сімейні знімки можна побачити лише з особливих випадків
Принцеса Євгенія показала нове фото сина Августа
Принцеса Євгенія показала нове фото сина Августа / Фото: Getty Images

Вчора Августу – сину принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка виповнився рік. Сім'я вирішила відзначити перші день народження правнука королеви у горах. У себе в Instagram Йоркська принцеса поділилася новим фото.

Щиро вітаємо нашого маленького героя Оги з першим днем народження. Ти така особлива душа, що прикрашаєш кожну кімнату своєю посмішкою. Ми дуже пишаємось тобою і любимо тебе

/ Фото: instagram.com/princesseugenie

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Що відомо про особисте життя принцеси Євгенії

У жовтні 2018 року принцеса Йоркська Євгенія вийшла заміж за свого коханого, підприємця Джека Бруксбенка. Євгенія – онука Єлизавети II, дочка принца Ендрю (сина королеви) та Сари, герцогині Йоркської. Вона дванадцята лінією спадкування престолу.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк
Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Фото: AFP

Варто зазначити, що принцеса Євгена не виконує обов'язків члена королівської сім'ї. Вона працює арт-директором однієї з лондонських галерей – Hauser & Wirth.

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Нагадаємо, влітку минулого року чоловік принцеси Євгенії опинився у центрі скандалу через фото з моделями на яхті . Онука королеви не коментувала знімків.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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