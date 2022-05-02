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Принцесі Шарлотті – 7! Дивимося нові фото дочки Кейт Міддлтон та принца Вільяма

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 09:17
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2 травня єдина дочка герцогів Кембриджських святкує день народження
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали нові фото дочки
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали нові фото дочки / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

За традицією на офіційній сторінці герцогів Кембриджських Instagram з'явилися нові світлини принцеси Шарлотти. Авторами знімків стала Кейт Міддлтон, яка вже давно захоплюється фотографією.

Кадри зроблено у Норфолку. На одному зі знімків іменинниця позує з з домашнім улюбленцем кокер-спанієлем Орлу.

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Принцеса Шарлотта зі своїм вихованцем
Принцеса Шарлотта зі своїм вихованцем / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Нове фото Шарлотти
Нове фото Шарлотти / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

У коментарях під фото шанувальники вітають доньку герцогів Кембриджських з днем народження і зазначають, що вона росте копією тата – принца Вільяма.

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Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, дочку Кейт Міддлтон та принца Вільям визнали найбагатшою дитиною у світі . Статки принцеси Шарлотти оцінили у п'ять мільярдів доларів. Королівські експерти пояснюють цей феномен тим, що попит на одяг, у якому дочка герцогів Кембриджських з'являється на публіці, моментально призводить до неймовірного ажіотажу.

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