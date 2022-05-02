Принцесі Шарлотті – 7! Дивимося нові фото дочки Кейт Міддлтон та принца Вільяма

За традицією на офіційній сторінці герцогів Кембриджських Instagram з'явилися нові світлини принцеси Шарлотти. Авторами знімків стала Кейт Міддлтон, яка вже давно захоплюється фотографією.
Кадри зроблено у Норфолку. На одному зі знімків іменинниця позує з з домашнім улюбленцем кокер-спанієлем Орлу.
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У коментарях під фото шанувальники вітають доньку герцогів Кембриджських з днем народження і зазначають, що вона росте копією тата – принца Вільяма.
Нагадаємо, дочку Кейт Міддлтон та принца Вільям визнали найбагатшою дитиною у світі . Статки принцеси Шарлотти оцінили у п'ять мільярдів доларів. Королівські експерти пояснюють цей феномен тим, що попит на одяг, у якому дочка герцогів Кембриджських з'являється на публіці, моментально призводить до неймовірного ажіотажу.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."