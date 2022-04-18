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"Зникла" княгиня Монако опублікувала фото з родиною: люди знову побачили каверзу

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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18 квітня, 14:04
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На честь світлого свята Великодня Шарлен Віттсток опублікувала нові фото, які вже встигли розкритикувати у Мережі
В Мережі знову обговорюють першу пару Монако
В Мережі знову обговорюють першу пару Монако / Фото: Getty Images

Сьогодні ми ділилися з вами красивими кадрами святкування Великодня у західних знаменитостей . Окремо хочемо звернути увагу на монаршу родину Монако.

Як і монархи Британії, князі Монако завжди з великим трепетом підходять до важливих релігійних свят. Вони вітають підданих та озвучують важливі моменти, які треба знати всім у контексті свята. На цей раз княгиня Монако Шарлен нагадала про себе, опублікувавши душевні фото із сім'єю: дітьми та чоловіком, князем Альбером, на честь Великодня.

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Чому фото герцогині Шарлен викликає занепокоєння шанувальників? Справа в тому, що за останній рік дружина князя пропадала на кілька місяців із поля зору публіки. Буквально у березні вона знову прилетіла до чоловіка та дітей після тривалої відсутності. Офіційно повідомлялося, що у травні минулого року Шарлен тяжко захворіла під час поїздки до Південної Африки і після того перенесла кілька операцій. Потім на якийсь час вона поверталася і знову пропадала за кордоном.

У зв'язку з цим виникало безліч версій і навіть теорій змови. Писали, що княгиня Шарлен перебувала у закритому закладі Paracelsus Recovery, де лікують від різного роду залежностей і розладів психіки. Але офіційного підтвердження чуток не було.

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Княжа родина Монако / Фото: www.instagram.com/hshprincesscharlene

За іншою версією, у відносинах пари Шарлен та князя Альбера проблеми тому княгиня брала час на подумати. Пара виховує двох дітей: двійнят Жака та Габріеллу.

Як би там не було, але і на новому фото шанувальники побачили, що Шарлен Віттсток виглядає досить втомленою та знеможеною. Інші вважають кадр суто постановковим. Нібито вірити в сімейну ідилію не варто, мовляв, чого не вдієш, щоб не привертати зайву увагу до особистого життя. А вся правда залишиться за зачиненими дверима.

Справжні шанувальники знаменитої пари сподіваються, що у них міцний шлюб та їхні стосунки витримають усі негаразди.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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