Діма Коляденко досі сподівається почути "Так" від Білик: шоумен розповів, як пропонував співачці в туалеті

Новорічної ночі, 31 грудня, о 20:00 вийде грандіозне шоу "Новорічна Маска на каналі Україна". Зіркові гості святкового випуску разом із незмінними детективами проекту "Маска" розгадуватимуть імена колег, які сховалися під новими зимовими образами

Дмітро Коляденко стан гостем "Новорічної маски" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У новорічному випуску на шоу на телеглядачів чекає багато цікавих та відвертих історій учасників. Так, Злата Огнєвіч поділилася планами на заміжжя . А за лаштунками шоу відомий співак та шоумен Діма Коляденко відверто розповів, із чим у нього асоціюються новорічні свята і чому в одну з таких ночей пропонував Ірині Білик у туалеті.

Діма Коляденко зізнається – з нетерпінням чекає настання свят адже, на його думку, – це час чудес та реалізації бажань. Більше того, для артиста це період сюрпризів та подарунків , які він любить дарувати

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Я стільки років дарував Ірі Білик каблучки саме у новорічну ніч! Вона обручки брала, а заміж не виходила. Саме у святковий вечір, за півгодини до бою курантів я її вів то на балкон, то в туалет, дарував каблучка та кликав заміж, – ділиться Діма Коляденко на зйомках шоу "Новорічна Маска на каналі Україна".

За словами шоумена – йому було все одно, де сказати слова, які мріє почути кожна жінка, аби встигнути зробити це у святкову ніч.

Так, у туалеті! Вона сміялася, а я нормально пояснював – ми ж були на корпоративах, де було багато фанатів, і треба було запитати на самоті. Ось, чекаю на відповідь 15 років! – розповів артист.

І так було багато років поспіль, навіть грошове питання не могло зупинити співака .

Я не жлоб і ніколи не вважаю витрачене! Найчастіше я навіть не питаю ціни, якщо мені подобається – купую. Вважаю, якщо дуже хочеться, треба брати і радіти цьому. Більше того, я ніколи нічого не забирав назад – це все їй було куплено, все для тебе, Ірина! – З посмішкою поділився Діма Коляденко.

Шоу "Новорічна Маска на каналі України" об'єднає найпопулярніших артистів країни . У святкову ніч допомагатимуть постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками їхні колеги – зіркові гості , серед яких співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, SLAVA KAMINSKA, Міша Романова, Ганна Трінчер, Асія Ахат, Lida Lee, співаки Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний, Gena VITER та Іво Бобул, актори та Павло Костіцин, супермодель Алла Костромічева, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, учасники гурту "ТНМК" Фагот та Фоззі, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковський, шоумен JULIK, а також улюблені ведучі каналу "Україна" – Лілія Ребрик, Ганна Панова, Олег Панюта, Альона Вінницька, Григорій Герман, Віталій Шкільний, Максим Сікора, Юлія Галушка та ХАС.

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Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска на каналі Україна" 31 грудня о 20:00!

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