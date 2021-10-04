MELOVIN поцілував Кухар, а Власова розлютилася на глядачів: подробиці п'ятого ефіру Танців з зірками

Новий випуск шоу був присвячений кіно. Учасники перевтілилися в образи відомих персонажів і показували приховані сторони свого характеру

Як пройшов п'ятий ефір "Танців з зірками" / Фото: YouTube

Минулого вечора проєкт покинула ще одна пара, якій не вистачило балів і голосів глядачів. Четвертою суддею стала хореограф Ілона Гвоздьова, яка приєдналася до Катерини Кухар, Влада Ями і Макса Чмерковського, а ведучим на балконі був Юрій Ткач.

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Вечір кіно на "Танцях з зірками" відкрили Станіслав Горуна і Даніелла Преап з джайвом. Парі в образах з фільму "Скажене весілля" вдалося заробити 27 балів.

Далі на паркет вийшли Ліда Лі і Олексій Базела. Для свого номеру вони обрали образи з "Сімейки Аддамс". Самба принесла їм 30 балів.

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Джамала і Антон Нестерко весь тиждень готували танго, натхненне фільмом "Запах жінки" з Аль Пачіно. Для цього номера Джа навіть поміняла зачіску. Старання пари принесли їм 29 балів.

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Наступними танцювали Олександра Зарицька та Юрій Мєшков. Їхній номер був присвячений комедії "За двома зайцями" і вокалістка KAZKA приміряла на себе образ Проні. В сумі у пари – компліменти від суддів та 28 балів.

Вальс у п'ятому ефірі виконали Діма Каднай та Ліда Лі. Темою їхнього танцю був фільм "Великий Гетсбі". Пара як завжди заробила найвищий бал – 34.

Прийшла черга вийти на паркет Євгенії Власовій та Максу Леонову. Співачку багато критикували за її танець у попередньому випуску, на що Власова відповідала теж різко. Образ Жені дістався відповідний – Малефісента. Пасодобль Власової та Леонова оцінили у 25 балів.

Артур Логай і Анна Кареліна підготували для нового ефіру танців Фокстрот. Акторові дістався образ "некрасивого" хлопця з українського серіалу. Пара заробила 31 бал – Ілона Гвоздьова єдина з суддів поставила Логаю та Кареліній оцінку 10.

Фагот і Катерина Трішина минулого вечора танцювали повільний вальс. Парі дісталися образи героїв легендарного твору "Тіні забутих предків". Старання Фагота і Катерини судді оцінили в 26 балів.

Повільний фокстрот танцювали вчора MELOVIN і Ліза Русіна. Вони заробили 23 бали. Співак нарешті знайшов спільну мову з Катериною Кухар – вони обмінялися подарунками, а Мел навіть поцілував суддю в щоку.

Наступними на паркеті свій номер представили Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Віденський вальс під пісню з фільму "Титанік" приніс їм 33 бали.

Закрили вечір танців Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Актор приміряв на себе образ коміка Чарлі Чапліна. Оцінка пари – 31 бал.

Після виступу всіх учасників на п'ятому вечорі, запрошені зірки Ілона Гвоздьова та Юрій Ткач станцювали диско. Нагадаємо, що раніше вони разом танцювали в одному з сезонів проекту.

Ілоні та Юрію дісталися образи Грю і Люсі з мультфільму "Гидкий я".

Які пари опинилися під загрозою вильоту минулого вечора і хто покинув "Танці з зірками", ми розповідали тут.

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