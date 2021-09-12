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5 видів масла і патчі для обличчя: що зірки зберігають в холодильнику

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
12 вересня, 14:33
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Євген Клопотенко, Наталка Денисенко та інші українські знаменитості в програмі "Зірковий шлях" розповіли про зміст власних холодильників. У вас теж є таке!
Що зберігається в холодильниках українських зірок
Що зберігається в холодильниках українських зірок / Фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/klopotenko

Зірковий кухар Євген Клопотенко здивував змістом свого холодильника. І не тільки п'ятьма видами масла.

У холодильнику Євгена є паста, чебрець і багато риби. Різні види сиру. І тут Клопотенко як кухар з досвідом дає пораду всім глядачам:

Можна тримати вдома завжди грамів 50 пармезану, це коштує недорого, але коли ти приготував страву, вона така собі не дуже, натер – і вона стає навіть дуже.

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Ще в своєму холодильнику Євген зберігає патчі для очей, які допомагають впоратися з набряками.

Зараз у всіх хлопців є патчі. Вранці, коли прокидаюся, я так ходжу хвилин 15, і вони гріють, охолоджують, клас, – ділиться Клопотенко.

Євген Клопотенко користується патчами для очей / Скріншот з відео

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Марина Боржемська дотримується здорового харчування, в її холодильнику є поличка з різними видами меду.

Його можна трохи. Трохи, але, наприклад, якщо ти хочеш випити чай з цукром, то я завжди пропоную хоча б взяти пів чайної ложки меду і випити такий тонізуючий напій, – поділилася Боржемська.

У холодильнику Марини Боржемской завжди є мед / Скріншот з відео

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Психологиня Наталія Холоденко, батько якої пішов з життя через цукровий діабет, навіть своїх малолітніх дітей Ларіона на Вів'єн з дитинства привчає до правильного харчування. Але в її холодильнику зберігається не тільки їжа.

Є якісь вітаміни, патчі. Бальзамічний соус, витриманий десять років, я його дуже люблю, він дуже смачний. Є грецький йогурт, я його замість сметани вживаю... І ще іноді у мене в холодильнику лежать квіти. Мені подарують троянди, я покладу в холодильник, відкриваю і думаю, ось що ти вибираєш, щоб тобі дарували троянди, або шматок сала ?, – говорить Холоденко.

Наталія Холоденко теж зберігає в холодильнику патчі / Скріншот з відео

Акторка Наталка Денисенко – справжня експертка із заморожування. В її морозилці можна знайти що завгодно.

Все забито під зав'язку, морепродукти, сирники, котлетки, м'ясо, овочі. Мені здається, що це як родова травма. У мене бабуся пережила Голодомор, і у нас постійно було багато їжі. Що бабуся моя готувала, що мама, у нас завжди, коли приходять гості, треба всіх нагодувати, – розповіла Денисенко в сюжеті.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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