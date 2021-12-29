"А бажання виконуєте?": оголений Гордон у ванній вирішив стати Джинном

Журналіст любить дивувати публіку несподіваними фотографіями у своєму Інста-блозі. Гордон показує, що недаремно ходить у спортзал та демонструє тіло шанувальникам

Дмитро Гордон показав фото із ванної / Фото: instagram.com/gordondmytro/

Популярний блогер та інтерв'юер Дмитро Гордон, який нещодавно розповів, чому поголив свою темну шевелюру вирішив приміряти образ Джинна у ванній кімнаті.

Журналіст на своїй сторінці в Instagram поділився оголеним фото у ванній, де він позує з борідкою з піни. Інтерв'юер знову не пропустив можливості пожартувати з себе, як він часто робить у своєму мікроблозі.

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Джинн Гордон чи старий Гордонович – кому як подобається, – підписав публікацію Дмитро Гордон.

Фото – instagram.com/gordondmytro/

Гордон має досить велику кількість передплатників у соціальних мережах, майже 640 тисяч, тому під усіма публікаціями журналіста величезна кількість коментарів.

Пройти повз фото у ванній шанувальники Гордона точно не могли. Особливо багато коментарів залишають шанувальниці Дмитра, хтось навіть визнається йому у симпатії та почуттях.

"А Ви бажання виконуєте?"

"Ви прямо з моїх мрій"

"А щічки якісь рожеві"

"Ви мені подобаєтеся, Дмитре"

Скріншот – instagram.com/gordondmytro/

Як на це реагує дружина Дмитра, Алеся Бацман, журналістське подружжя не коментує. Однак у недавньому інтерв'ю дружина журналіста розповіла, як насправді розпочинався її роман із Гордоном і чи справді вона повела його з сім'ї з колишньою дружиною.