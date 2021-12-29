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"А желания исполняете?": обнаженный Гордон в ванной решил стать Джинном

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
29 декабря, 22:06
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Журналист любит удивлять публику неожиданными фотографиями в своем Инста-блоге. Гордон показывает, что не зря ходит в спортзал и демонстрирует тело поклонникам
Дмитрий Гордон показал фото из ванной
Дмитрий Гордон показал фото из ванной / Фото: instagram.com/gordondmytro/

Популярный блогер и интервьюер Дмитрий Гордон, который недавно рассказал, почему сбрил свою темную шевелюру, решил примерить образ Джинна в ванной.

Журналист на своей странице в Instagram поделился обнаженным фото в ванной, где он позирует с бородкой из пены. Интервьюер снова не упустил возможности подшутить над собой, как он часто делает в своем микроблоге.

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Джинн Гордон или старик Гордоныч – кому как нравится, – подписал публикацию Дмитрий Гордон.

Фото – instagram.com/gordondmytro/

У Гордона достаточно большое количество подписчиков в социальных сетях, почти 640 тысяч, поэтому под всеми публикациями журналиста огромное количество комментариев.

Пройти мимо фото в ванной поклонники Гордона точно не могли. Особенно много комментариев оставляют поклонницы Дмитрия, кто-то даже признается ему в симпатии и чувствах.

  • "А Вы желания исполняете?"
  • "Вы прямиком из моих мечт"
  • "А щечки какие розовые"
  • "Вы мне нравитесь, Дмитрий"
Скриншот – instagram.com/gordondmytro/

Как на это реагирует супруга Дмитрия, Алеся Бацман, журналистская чета не комментирует. Однако, в недавнем интервью жена журналиста рассказала, как на самом деле начинался ее роман с Гордоном и действительно ли она увела его из семьи с бывшей женой.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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