"А желания исполняете?": обнаженный Гордон в ванной решил стать Джинном

Популярный блогер и интервьюер Дмитрий Гордон, который недавно рассказал, почему сбрил свою темную шевелюру, решил примерить образ Джинна в ванной.
Журналист на своей странице в Instagram поделился обнаженным фото в ванной, где он позирует с бородкой из пены. Интервьюер снова не упустил возможности подшутить над собой, как он часто делает в своем микроблоге.
Джинн Гордон или старик Гордоныч – кому как нравится, – подписал публикацию Дмитрий Гордон.
У Гордона достаточно большое количество подписчиков в социальных сетях, почти 640 тысяч, поэтому под всеми публикациями журналиста огромное количество комментариев.
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Пройти мимо фото в ванной поклонники Гордона точно не могли. Особенно много комментариев оставляют поклонницы Дмитрия, кто-то даже признается ему в симпатии и чувствах.
- "А Вы желания исполняете?"
- "Вы прямиком из моих мечт"
- "А щечки какие розовые"
- "Вы мне нравитесь, Дмитрий"
Как на это реагирует супруга Дмитрия, Алеся Бацман, журналистская чета не комментирует. Однако, в недавнем интервью жена журналиста рассказала, как на самом деле начинался ее роман с Гордоном и действительно ли она увела его из семьи с бывшей женой.