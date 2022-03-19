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Актора Пашу Лі, який загинув від рук російських солдатів, провели в останню путь

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19 березня, 20:15
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33-річного актора та телеведучого провели у його останній путь у селищі Ворохта на Закарпатті. Попрощатися з героєм прийшли сотні городян
Актора Пашу Лі провели в останню путь
Актора Пашу Лі провели в останню путь / Фото: instagram.com/pashaleeofficial

Український актор та телеведучий Паша Лі загинув в Ірпені від куль російських солдатів. 33-річний артист до останнього захищав дітей від обстрілу.

У п'ятницю, 18 березня, з Павлом попрощалися у закарпатському селищі Ворохта. Попрощатися із актором прийшли сотні українців.

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Кадрами із прощальної церемонії поділився Ворохтянська селищна рада.

Попрощатися з Пашею Лі вийшли сотні людей
Попрощатися з Пашею Лі вийшли сотні людей

Люди утворили "живий коридор" із прапорами та лампадками, через який провезли тіло героя. Дань поваги загиблому захиснику українці висловили стоячи на колінах.

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Актора проводжали з українськими прапорами
Актора проводжали з українськими прапорами

Прощання з актором Пашею Лі
Прощання з актором Пашею Лі

Нагадаємо, що Паша Лі загинув 6 березня під обстрілами російських окупантів під Києвом у місті Ірпінь. Як розповіла співачка Камалія, актор закривав своїм бронежилетом дітей від ворожих куль і сам був тяжко поранений.

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Паша Лі – відомий український актор кіно та дубляжу, співак, композитор, знімався у рекламі, брав участь у багатьох музичних шоу талантів, у тому числі "Фабрика зірок 3". Щодо кіно, ви могли його бачити у таких фільмах: "Штольня", "Тіні незабутих предків", SelfieParty, "Правило бою", "Зустріч однокласників" та інших.

Україна ніколи не забуде цього подвигу. Це величезна втрата, співчуваємо рідним у зв'язку із втратою...

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Бойовий медик Семидьянова Ольга з Марганця Дніпропетровської обл. Мати-героїня, яка разом з чоловіком-військовим виховувала 12 дітей, у перші дні війни пішла на фронт. Рятувала українських бійців, не боячись ворожих куль і снарядів. Але була важко поранена - російські війська обстріляли з танків, тому екіпірування не врятувало. Незабаром загинула.

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