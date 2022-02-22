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Олексій Суханов зізнався, чому розпався його шлюб

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 15:17
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Ведучий ток-шоу "Говорити Україна" Олексій Суханов розповів журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", що ніколи взаємно не закохувався
Олексій Суханов розповів про своє особисте життя
Олексій Суханов розповів про своє особисте життя / Фото: Instagram

Ток-шоу "Говорити Україна" цього року виповнюється 10 років, його незмінний ведучий Олексій Суханов, який нещодавно отримав українське громадянство , розповів про своє особисте життя. В одних стосунках його любили, однак це не було взаємно, а в інших – вже кохав лише він.

У мене все життя – нерозділене кохання. Адже людина не зобов'язана тебе любити. Тож ти не можеш примушувати людину любити, як би тобі цього не хотілося, – зазначив Олексій

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Суханов зізнається, навіть у шлюбі, який тривав 13 років, він так і не покохав по-справжньому.

Оля для мене була дуже рідною людиною, найріднішою людиною. Але я не можу сказати, що з мого боку було кохання, таке, як воно має бути. У мене жодного випадку такого кохання, про яке писали класики. Жодної історії.

Як зазначив телеведучий, у шлюбі він був надто егоїстичним.

Але нічого я тоді з собою вдіяти не зміг. Козеріг – вкрай уперта істота. Найбільш упертого знаку зодіаку я й не знаю. І сьогодні вже я можу сказати, що найголовніше у стосунках – це розуміння та здатність поступатися

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Раніше Олексій Суханов зворушив Мережа, опублікувавши рідкісне дитяче фото .

Еліна Пелешенко
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