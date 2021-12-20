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Олена Шоптенко конкурувала з колегами, але вчасно зупинилася: Мені настільки стало простіше жити

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Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 14:26
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У шоу-бізі конкуренція – поширене явище, яке може породити конфлікти та навіть зіпсувати стосунки зірок. Що думає про суперництво знаменитий хореограф Олена Шоптенко – дізнайтесь у матеріалі
Олена Шоптенко розповіла про конкуренцію у хореографії.
Олена Шоптенко розповіла про конкуренцію у хореографії. / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Деякі шанувальники Олени Шоптенко підозрюють, що вона конкурує із колегами по цеху. Адже в Україні є чимало інших популярних хореографів, які підкорюють паркет, зокрема Ілона Гвоздьова, Влад Яма, Євгеній Кот та інші.

Втім, у інтерв'ю "Сьогодні" Шоптенко зізналась, що зараз вона живе без конкуренції, хоча раніше справді таке явище було присутнє.

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Звісно була конкуренція. Колись я конкурувала з колегами, з іншими хореографами. Але мені стало настільки простіше жити, як тільки я перестала конкурувати. Це правда, – ділиться з нами Олена.

Хореограф пояснила, що одного разу вона збагнула, танці – це особлива діяльність, де потрібно розвиватись без суперництва.

У якийсь момент я зрозуміла, що хореографія – суб'єктивна діяльність. Тут питання як у режисурі: це все про бачення, про смак. І тут безглуздо конкурувати. Треба розвивати себе і конкурувати лише з собою, – зауважила Олена.

За словами Шоптенко у хореографії потрібно розвивати свою "родзинку" та не намагатись повторювати за кимось.

Потрібно відчути свою унікальність та знайти в собі якусь родзинку і розвивати її максимально, ні на кого не обертаючись і, ні за ким не повторюючи, – наголосила танцюристка.

Зазначимо, що повне інтерв'ю з Оленою Шоптенко вийде на сайті "Сьогодні" вже незабаром.

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До речі, нещодавно інший хореограф і танцюрист Максим Леонов розповів про конфлікти з відомими партнерками на паркеті шоу "Танці з зірками".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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