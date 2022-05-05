Альону Вінницьку атакували хейтери з РФ: такого г**на на свою адресу я не бачила за все життя

Співачка та телеведуча Альона Вінницька розповіла, чи спілкувалася зі знайомими з Росії та скільки хейту отримала від російських коментаторів

Альона Вінницька розповіла про російських хейтерів у соцмережах / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Українська телеведуча та співачка Альона Вінницька з перших днів війни намагалася доносити правду про війну своїм підписникам у соціальних мережах, особливо тих, хто перебуває в Росії.

Проте не всі були готові подивитись правді у вічі та прийняти факт російського вторгнення в Україну, тому на виконавицю обрушився шквал критики та ненависті в коментарях. Про це Вінницька розповіла у програмі Зірковий шлях.

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У перші дні я звернулася, написала невелику промову, де назвала Путіна людожером. Звісно, висловила свою думку. Я вам скажу чесно, що такого г**на у свій бік я не бачила, в принципі, все життя, – поділилася Вінницька.

За словами співачки, вона зробила висновки, що її сторінку атакували боти, тож засмучуватися через критику не стала і продовжила висловлюватися.

Також Вінницька розповіла, що не писала своїм знайомим з Росії. Багато хто з них сам звернувся до неї, висловлюючи жаль, але свої імена просили залишити в таємниці.

Не знаю, що сказати, бо у перші дні ми не розуміли, що відбувається в самій Росії. Ми не знали, хто такі росіяни, по-перше, ми не знали, яка там пропаганда, по-друге. І ми не знали, на якому рівні розвитку вони є. Тому в перші дні війни мені теж здавалося, що зараз ми звертатимемося, щось робитимемо, розмовлятимемо. Але тепер мені здається, що це не має жодного сенсу. Тому що там так довго промивали мізки людям, що від цих звернень нічого не буде, нічого не змінимо. Нам треба просто перемогти все це, – сказала Вінницька.

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