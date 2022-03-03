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Ваш вождь людожер: Альона Вінницька звернулася до росіян

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 березня, 17:10
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Ведуча програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Альона Вінницька поділилася відео, на якому звернулася до росіян із проханням зупинити їхнього президента
Альона Вінницька звернулася до росіян
Альона Вінницька звернулася до росіян / Фото: instagram.com/alena_vinnitskaya

Українські зірки, на відміну від російських колег, не мовчать. Потап , Каменських , Дорофєєва та інші просять Путіна залишити Україну у спокої та припинити війну.

Ведуча каналу "Україна" Альона Вінницька записала відео звернення, в якому подякувала українським військовим та закликала російських громадян зупинити війну.

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Поклоняюся кожному українському солдату, кожній людині, яка захищає Україну. Пишаюся українцями чоловіками та жінками за героїчні вчинки. Звертаюся до всіх російських передплатників, усіх, хто знає мене в Росії. Зараз настав час тверезо подивитися на те, що відбувається у вас у країні, а не у нас. Якщо вождь – людожер, то й плем'я його прийматимуть за людожерів, і це все відбувається по всьому світу. Зараз ви, як ніхто, можете зупинити цю бійню. Тому що вождь вашого племені на ім'я Путін боїться насамперед вас – росіян, боїться вашого голосу, вашого пробудження, ваших дій. Настав час прокидатися, вірю в українську армію, в наших хлопців. Слава Україні, – поділилася Вінницька на своїй сторінці у соцмережі.

Раніше ведуча програми "Зірковий шлях" розповіла, що до останнього не вірила у те, що Росія справді нападе на Україну.

"Це стосується всіх. До останньої хвилини не думала, що це станеться. Багато було воєн на планеті, завжди десь, з кимось іншим. Але коли чуєш звук снаряда, що розривається, розумієш, що війна стосується всіх. Що може статися з кожним. Дай нам Боже терпіння та самовладання, сили та мужності. Розсудливості "сильним цього світу". І не дай нам Бог затуманити наш розум брехнею", – сказала ведуча.

Раніше Сергій Бабкін записав у бомбосховищі пісню Путіну. А Катерина Репяхова послала нах*й росіян, які нічого не роблять.

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Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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