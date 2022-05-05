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Алену Винницкую атаковали хейтеры из РФ: такого г**на в свой адрес я не видела за всю жизнь

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 11:23
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Певица и телеведущая Алена Винницкая рассказала, общалась ли со знакомыми из России и сколько хейта получила от российских комментаторов
Алена Винницкая рассказала о российских хейтерах в соцсетях
Алена Винницкая рассказала о российских хейтерах в соцсетях / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Украинская телеведущая и певица Алена Винницкая с первых дней войны пыталась доносить правду о войне своим подписчикам в социальных сетях, особенно тем, кто сейчас находится в России.

Однако не все были готовы посмотреть правде в глаза и принять факт российского вторжения на территорию Украины, поэтому на исполнительницу обрушился шквал критики и ненависти в комментариях. Об этом Винницкая рассказала в программе Зірковий шлях.

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В первые дни я обратилась, написала небольшую речь, где назвала Путина людоедом. Конечно, высказала свое мнение. Я вам скажу честно, что такого г**на в свою сторону я не видела, в принципе, всю жизнь, - поделилась Винницкая.

По словам певицы, она сделала выводы, что ее страницу атаковали боты, поэтому огорчаться из-за критики не стала и продолжила говорить.

Также Винницкая рассказала, что не писала своим знакомым из России. Многие из них сами обратились к ней с выражением сожаления, но их имена просили оставить в тайне.

Не знаю, что сказать, потому что в первые дни мы не понимали, что происходит в самой России. Мы не знали, кто такие россияне, во-первых, мы не знали, какая там пропаганда, во-вторых. И мы не знали, на каком уровне развития они находятся. Поэтому в первые дни войны мне тоже казалось, что сейчас мы будем обращаться, что-то делать, разговаривать. Но сейчас мне кажется, что это не имеет никакого смысла. Потому что там так долго промывали мозги людям, что от этих обращений ничего не будет, ничего не изменим. Нам нужно просто победить все это, – сказала Винницкая.

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Раньше мы писали, что актриса Наталья Денисенко встретилась с мужем после долгой разлуки.

Мария Коробова
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