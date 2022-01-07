Аліна Гросу, Аня Трінчер, Асія Ахат та інші зірки розповіли про ворожіння на Різдво та Святки

Напевно, чимало дівчат вдавались до різдвяних ворожінь, аби дізнатись свою долю та коли ж їх покличуть заміж. А хто з зірок пробував ворожити на Святки – дізнайтесь нижче

Хто із зірок ворожить на Різдво та Святки. / Фото: Instagram

Найчастіше ворожіння влаштовували під час Святок – період з 6 до 19 січня. Саме цей час вважають насиченим магічними обрядами та ворожіннями. Починали ворожити з переддня Різдва та продовжували аж до Водохреща. Звісно ж, найбільше дівчата ворожили на кохання, бо вважали цей час придатним, аби дізнатися ім'я нареченого. Способів ворожіння є безліч: на воску, кавові гущі, дзеркалах та інші.

"Сьогодні" вирішили запитати у декільках представниць шоубізу, чи ворожили вони колись у період Святок і чи збувалися їхні бажання.

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Ганна Трінчер

Ганна Трінчер не дуже вірить у різдвяне ворожіння. / Фото: Instagram

Артистка поділилася з нами, що для неї гадання швидше про фан і веселощі. Та все ж дівчина колись пробувала ворожити.

Думаю, різдвяні гадання не варто сприймати всерйоз. Ми з мамою колись ворожили: виливали віск у воду та розглядали його. Ще було так: брали три види верхнього одягу і з заплющеними очима вибирали щось для себе – те, що ми обирали, мало визначити наш рік у фінансовому плані, – пригадала Трінчер.

А от на нареченого Аня ніколи не ворожила, бо ж вважає що не варто випробовувати свою долю.

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Вважаю, що питаннями про особисте долю краще не випробовувати. Всі питання про "здійснення мрій", на мою думку, полягають у тому, що ми не запам'ятовуємо і не записуємо те, чого хочемо і загадуємо бажання в Новий рік. Якщо їх десь зафіксувати та перечитати у наступне свято — вважаю, 50% виявиться вже реальністю! Це дуже важливо відстежувати. Упевнена, що коли наприкінці 2022-го я перечитаю загадані бажання, я буду вражена тим, що все здійсниться, – каже артистка.

Аліна Гросу

Аліна Гросу ворожила на свічці. / Фото: Instagram

Співачка зізналась, що одного разу вона вирішили поворожити на нареченого.

Пам'ятаю, що це було ворожіння на свічці на нареченого. Розтоплювали віск і наливали його в ємність з водою, з фігурок, що спливали, трактували пророцтво. Чесно кажучи, не пам'ятаю яке було пророцтво, тому не можу точно сказати, чи здійснилось воно, – пояснила дівчина.

Як додала Гросу, вона загадує бажання новорічної ночі. За її словами, вони у неї завжди банальні, тому збувалися.

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Асія Ахат

Асія Ахат в дитинстві ворожила на папері. / Фото: Instagram

Знаменитість розповіла, що 13-річною вона ворожила разом з подругою напередодні Різдва на папері.

Її батьки (подруги, – Ред.) пішли кудись у гості і тому ми зібралися в неї вдома, зачинилися в кімнаті і почали ворожити. Ми взяли шматок газети, зім'яли його, поклали на таку широку тарілку, підпалили й стали дивитись на тінь від паперу на стіні. Як ми не крутили цю тарілку з цим папіром, що горить, в різні боки, але побачити в цьому хоча б якісь обриси, ми так і не змогли. Зате вся кімната була в диму, – пригадала співачка.

Як додала Асія Ахата, тоді ж вони з подругою вирішили відкрити вікна на провітрювання, і раптом побачили, що повз вікно йдуть двоє юнаків і махають їм.

Її квартира була на третьому поверсі, тож вони нас побачили. Це був хтось із сусідів із наступного під'їзду, але тоді ми їх не впізнали, швиденько зачинили вікно та сховалися. І тільки потім ми згадали, що існує таке ворожіння: "Треба вийти з дому і в першого зустрічного чоловіка запитати його ім'я, і ​​це буде ім'я твого нареченого". Нас було якраз двоє, і юнаків було двоє, але імена ми не запитали.

Зірка додала, що ім'я свого судженого вона дізналася через багато років, але відтоді не гадала жодного разу.

KAMALIYA

KAMALIYA ворожила з подругами на тінях. / Фото: Instagram

Співачка жартома розповіла, що в неї з ворожіннями пов'язане те, що в Україні є провидиця, яку звати також Камалія, але вони не знайомі.

Найдивовижніше з того, що в моєму житті пов'язане з ворожіннями — це те, що в Україні є провидиця Камалія, а ми з нею навіть не знайомі!, – ділиться з нами KAMALIYA.

Також зірка пригада, як колись гадала разом з подругами на тінях, завдяки чому дізналась про майбутніх доньок!

Свого часу на Різдво ворожили з подругами на тінях. Чітко побачила чотири постаті, що переходять через місток: дві дорослі та дві дитячі. До появи моїх дівчаток залишалося якихось 10 років. Але завдяки цим образам у гаданні я точно знала, що вони будуть у мене, – зауважила артистка.

ANNA MARIA

ANNA MARIA пробували декілька способів ворожіння. / Фото: Instagram

Співачки розповіли, що з самого дитинства вони дуже люблять магічну атмосферу, яка панує на Різдво та на Святвечір. Ба більше, їм завжди подобалося перечитувати твір Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом" або дивитися фільм "Вечори на хуторі біля Диканьки". Також вони стикались у житті і з ворожінням:

Ворожили на кавовій гущі. Заварювали каву, випивали по філіжанці, потім чашку перевертали на блюдце і чекали кілька хвилин. Потім брали чашку в руку і фантазували, що ці фігури можуть означати. Ще було ворожіння на папері: треба взяти аркуш паперу та пом'яти його в руках. Потім покласти на тарілку та підпалити. У результаті теж виходить певна постать, у якій можна побачити передбачення. Часто чули про ворожіння на нареченого, але жодного разу не ворожили, – поділились артистки.

М'ята

М'ята також використовувала декілька способів ворожіння. / Фото: Instagram

Артистки зізнається, що завжди в дитинстві гадала на свята. Ворожіння були пов'язані зі снами та нитками.

Пам’ятаю брали голку з червоною ниткою, малювали коло на папері та говорили "сужений-ряджений покажи в якій стороні я знайду коханого" і тоді голка починала переміщатися по колу. Куди голка покаже, в тій стороні і має зустрітися кохання. Також, пам’ятаю, задумувала сни на свята: ставила під ліжко склянку з водою і засинала, а на ранок пригадувала, що снилося. Але, завжди так нервувала перед тим, як задумувати сни, що довго не могла заснути, і як результат нічого не снилося, – каже співачка.

ТО-МА

ТО-МА хотіла спробувати поворожити на дзеркалі. / Фото: Instagram

Співачка каже, що найважливіше в загадуванні бажань та ворожіння – правильне формулювання. Також вона зізнається, що вірить в те, що справжнє бажання збувається.

Є багато різних способів, наприклад, є звичай загадувати бажання при створенні ляльки-мотанки – ми показали це у новому відеокліпі "Анатомія". Коли я загадую бажання – іноді повністю здійснюються, а іноді не в повному обсязі, можливо формулювання нечітке. А ще треба більше працювати для його виконання, потрібна крапелька удачі. Це як опинитися в потрібний час і в потрібному місці.

За словами ТО-МА, у дитинстві вона гадала на нареченого, почувши від бабусі ворожіння.

Ось так треба зробити – вийти на перехрестя вночі з дзеркалом і по ідеї, в ньому можна побачити нареченого. Одного разу спробувала, але я була без дзеркала і справа була не вночі. Напевно, я виглядала дуже дивно з боку. Хоча, дуже скоро я познайомилася з людиною, яку загадала у своїй голові. Збіг чи ні – ми можемо тільки здогадуватися, – каже співачка.

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