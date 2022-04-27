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Андрій Данилко зізнався, чи дружив він колись з російськими олігархами

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 11:46
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Андрій Данилко ексклюзивно для глядачів YouTube-каналу "Україна" розповів, кого б із росіян хотів образити найбільше
Андрій Данилко розповів про корпоративи у російських олігархів
Андрій Данилко розповів про корпоративи у російських олігархів / Фото: Instagram

Андрію Данилко не звикати до того, що про нього говорять у російських ЗМІ. Найбільше його дратують пропагандист Володимир Соловйов та журналістка Альона Блін.

Тому що один – каструля, а друга – дупа з очима. Той дзвенить і торохтить. Хочеться сказати: "Ну ти ж падло". І він: "Так, ну а що?". Так ця Альона Блін вириває з контексту моє інтерв'ю з Гордоном, де я розповідаю історію щодо фрази "Раша, гудбай", вона й подає: "Дивіться, він підтвердив, що співає цю пісню".

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У коментарях під цим відео користувачі писали Альоні Блін, що вона вирвала слова з контексту. Сам Данилко теж намагався зв'язатися з Альоною та поговорити.

Я наївна душа, знаходжу її телефон, пишу їй, шанобливо, на Ви: "Олено, візьміть слухавку, це Андрій Данилко з Києва". Тиша. Бачу – прочитала. Я почекав до вечора і пишу: "Сподіваюся, вам соромно". Три крапки. Вона прочитала це, теж побачив. Але ось так ти робиш – усе, тоді ти – дупа з очима", – сказав в інтерв'ю "Зірковому шляху" Данилко.

Артист розповів, що багато російських зірок залежать від олігархів і не мають власної думки, а тому чекати від них чіткої позиції марно. За словами Данилка, він не заводив дружбу з олігархами. На концертах робив свою роботу та їхав.

Я знаю характер Колі Баскова. У нього такий жанр. Ми товаришували. Я десь розумію момент цього пристосуванства, якоїсь участі у суботниках, скажімо. Це коли, наприклад, вам якийсь олігарх щось дарує, і якщо ти береш цей подарунок, ти вже зобов'язаний. І якщо тобі зателефонують люди, що живуть у Москві, ти вже винен. Я ніколи нічого не брав. Звісно, мені давали, теж пропонували на великих корпоративах. Ми могли випити на сцені з господарями чи з олігархом та швидко змотатися. У нас принцип – ніколи не сідати за стіл. Деякі інші артисти сідали за столи, спілкувалися. Вони заводили добрих знайомих і одразу нових замовників.

Данилко сумнівається, що той самий Басков без зв'язків зможе зібрати повну залу на сольний концерт.

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Тому йому потрібно перебувати біля годівниці, мати впливових покровителів, потрібно бути присутнім на ТБ. Він думає лише про себе. Повірте, ні про яку Росію не думає. Це абсолютно зациклена на собі людина", – поділився Андрій Данилко.

Андрій Данилко розповів, чи збирається переходити на українську мову.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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