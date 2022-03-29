Данилко розповів, як його хотіли використати у російській пропаганді незадовго до війни

Після "Євробачення-2007" Андрій Данилко не з'являвся на російському ТБ і не брав участі у збірних концертах

Андрій Данилко розповів, як в Росії хотіли зробити із ним інтерв'ю / Фото: скриншот

Андрій Данилко став ворогом Росії ще в 2007 році, коли в пісні Dancing Lasha Tumbai росіяни почули "Раша, гудбай". Хоч музикант і доводив, що цих рядків не було, але росіянам, які звикли вірити "телевізору", важко було щось довести.

Після цього артист зник з російського ТБ. Але, як зізнався Андрій Данилко в розмові з Іриною Шихман, незадовго до початку війни йому почали телефонувати редактори популярних російських передач і пропонували зробити інтерв'ю.

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Як російська публіка за вами скучила! Як же вас люблять, Андрію!

Скриншот: YouTube

Поспілкуватись із Данилком хотів Андрій Малахов в ефірі свого шоу, зверталися з Першого каналу.

Мені здається, їм дана була якась команда – давайте підтягнемо, щоб потім використати зі своєю пропагандистською метою: "Дивіться, улюблениця поїхала до Росії-матінки". Коли почалися всі події, я зрозумів, що мене просто обробляли, щоб просто використати у цій війні.

Нагадаємо, після нападу Росії на Україну Андрій Данилко заявив, що тепер у пісні Dancing Lasha Tumbai співатиме "раша, гудбай".