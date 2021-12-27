Андрія Данилка умовляли стати президентом замість Зеленського. Чому він відмовився (відео)

Алеся Бацман та Дмитро Гордон розповіли, чому відомий артист не захотів йти в політику та балотуватися у президенти України

Андрій Данилко міг стати президентом України замість Зеленського / Фото: YouTube

В ефірі шоу "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна" журналіст Дмитро Гордон та головна редакторка видання "Гордон" Алеся Бацман заявили, що Андрія Данилка, який має намір привезти в Україну Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі, вмовляли балотуватися у президенти представники різних партій.

Випуск від 26 грудня опубліковано в YouTube-каналі Україна 24.

Реклама

Андрій Данилко міг бути одним із тих, хто б повністю перевернув політичний ландшафт, якби справді він пішов у президенти, – заявила Бацман, а Гордон додав: "Якби він захотів".

Журналістка зазначила, що Данилка багато хто вмовляв це зробити, йому обіцяли успішну політичну кар'єру та гроші, але артист відмовився.

Приходили з різних сил, від різних політичних партій, обіцяли дуже великі гроші, до честі Андрія, він сказав: "Я хочу зберегти себе", – додала Алеся Бацман.

В ефірі "Хард з Влащенко" Алеся Бацман також згадала період, коли багато хто пророкував президентство Святославу Вакарчуку.

Реклама

У 2019-му лідери президентських перегонів хвилювалися – якщо фронтмен "ОЕ" справді наважиться брати участь у виборах, у решти не буде шансів.

Але йому (Вакарчуку. – Ред.) забракло рішучості, сміливості, він не пішов. А Володимир Зеленський пішов і виграв, – резюмувала Бацман.

Раніше Андрій Данилко вперше розповів про концерт, який довелося скасувати через проблеми зі здоров'ям.