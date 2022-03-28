Андрія Хливнюка госпіталізували після обстрілу

Кілька днів тому лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк отримав поранення під час мінометного обстрілу російськими окупантами

Андрій Хливнюк вийшов на зв'язок після обстрілу / Фото: Instagram

Музикант Андрій Хливнюк захищає Україну у лавах територіальної оборони. Співак уперше вийшов на зв'язок із прихильниками після поранення під час мінометного обстрілу рашистських військових.

Андрій Хливнюк зараз перебуває у лікарні. Він подякував усім за побажання якнайшвидше одужати.

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Чудового весняного дня друзі!

Дякую за гори добрих слів і нудсіків)))

Одужую не по днях, а по хвилинах!

Люблю вас!

Скріншот: Instagram

Лідер "Бумбокса" опублікував фото з лікарняного ліжка, на яких видно, що уламок потрапив під око і рана все ще кривить.

Скріншот: Instagram

У коментарях підписники продовжують підтримувати музиканта.

"Одужуйте якнайшвидше! Дуже пишаємося тим що обороняєте нашу землю! Слава Україні"

"Видужуйте! Після війни чекаю на ваш концерт!"

"Виздоровляйте. Слава Україні!"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Раніше хореограф Дмитро Дікусар, який вступив до лав ЗСУ, опинився під авіаударом балістичних ракет.

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