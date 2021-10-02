Андрію Данилку – 48! Дивимося архівні фото улюбленого артиста

Знайти українця, який би не знав ексцентричну співачку із зіркою на голові неможливо. Сьогодні Андрію Данилку, який виступає в образі Вєрки Сердючки, святкує день народження

Андрій Данилко святкує день народження / Фото: Instagram

Він мало розповідає про себе, але вже багато років залишається улюбленим українським артистом не тільки в нашій країні, а й за її межами. Пропонуємо переглянути архівні фото детектива шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Андрій Данилко в дитинстві

Андрій народився 2 жовтня 1973 року в Полтаві. Його батько працював водієм, але рано пішов з життя через онкологічне захворювання. Мама тяжко працювала, щоб прогодувати сина. Андрій Данилко з дитинства ріс творчим дитиною . Щорічно виступав на сцені в літньому дитячому таборі, займався в театральній студії "Гротеск", був капітаном шкільної команди КВН.

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Андрій Данилко в дитинстві / Фото: Скріншот з YouTube

Андрій Данилко в юності

Після закінчення школи Андрій вступив до Полтавського професійно-технічне училище, де продовжив починання в якості артиста-гумориста. Він постійно виступав на сцені, вигадуючи оригінальні номери в пошуках себе.

Андрій Данилко в юності / Фото: Instagram

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки

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Вперше Андрій Данилко вийшов на сцену в образі Сердючки ще в далекому 1993 році. Персонаж виявився настільки вдалим, простим і близьким народу, що популярність Вєрки у ту ж мить же проявилася. Телевізійний дебют актора в образі Вєрки Сердючки відбувся на обласному телеканалі міста Харкова "Приват ТВ".

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки / Фото: Facebook

Дитяча мрія Андрія Данилка

Ще в школі Данилко захопився гуртом "Ласковий май" і мріяв стати її солістом, освоїв нотну грамоту і навчився грати на музичних інструментах. Коли він став популярний, познайомився і продюсером "Ласкового мая" Андрієм Разіним.

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Андрій Данилко та Андрій Разін / Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

Андрій Данилко і екранна мама в молодості

Інна Білоконь, яка грає екранну маму, є близьким другом Андрія Данилко вже багато років. У ЗМІ не раз говорили про роман артистів, але все виявилося чутками. Хоч цей архівний кадр, який колись потрапив у Мережу, свого часу активно обговорювали.

Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото: Instagram

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