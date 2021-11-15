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Сєдокова налякала тривожними повідомленнями: Дуже складно, але треба жити далі

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
15 листопада, 17:14
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Підписники відомої співачки здивовані натяками Анни на неприємні події в її житті. Зірка викладає на свою сторінку звернення з проханням поки що не турбувати її питаннями
Співачка розповіла, що переживає зараз дуже складний період
Співачка розповіла, що переживає зараз дуже складний період / Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Сєдокова часто ділиться у соціальних мережах різними подіями та моментами з життя. Навіть нещодавно показала кумедне відео своїх проб у Театральний інститут – вона вступала туди у 16 років. Але схоже, що зараз у її житті твориться щось недобре:

Дуже складно. Поки що я не готова про це говорити. Можливо, розповім пізніше. Не питайте, будь ласка. Потрібно жити далі. Якось взяти себе до рук. Тому я намагатимусь імітувати ілюзію нормального життя, а інакше просто загнусь, – звернулася виконавиця до своїх підписників у Instagram.

Згодом Сєдокова опублікувала оголошення про пошук нового помічника. Вказавши необхідні характеристики працівника, що розшукується, вона додала кілька загадкових речень:

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І які б не були сильні мої травми, я маю жити нормально і знову повірити в порядність людей, – заявила співачка.

Анна Сєдокова зізналася, що зараз намагається вдавати, що в неї все добре в житті
Анна Сєдокова зізналася, що зараз намагається вдавати, що в неї все добре в житті / Фото: instagram.com/annasedokova

Тривоги додає і її чоловік – баскетболіст Яніс Тімм, який залишив сім'ю заради стосунків із Анною. Спортсмен залив у мережу сторіз із написом на чорному тлі:

Досі не можу повірити в це, – написав Яніс.

Що відбувається зараз у родині Анни Сєдокової поки що невідомо. Шанувальники сподіваються, що вона незабаром розповість про це.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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