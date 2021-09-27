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Ашіон про расистський скандал з міністром Ткаченко: Він не просто вчинив негарно, це ганьба

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 14:33
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В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Кароліна Ашіон розповіла, як себе почувала після зустрічі з Олександром Ткаченком і чому зважилася подати публічного розголосу історію, яка трапилася кілька років тому
Кароліна Ашіон прокоментувала скандал з Олександром Ткаченком
Кароліна Ашіон прокоментувала скандал з Олександром Ткаченком / Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua, facebook.com/karolina.ashion

Цього літа українська телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури України Олександра Ткаченка в расизмі . За словами телеведучої, інцидент стався, коли Ткаченко був ще гендиректором одного з телеканалів .Тоді телеведуча хотіла пройти кастинг на ранкове шоу, їй Ткаченко відмовив через колір шкіри . Ашіон зазначила, що під час випадкової зустрічі на одному з літніх фестивалів, вже перебуваючи на посаді міністра культури, Ткаченко не став вибачатися перед нею за свою поведінку

Як зізналася телеведуча в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" що після цієї зустрічі вона плакала в готелі номера і розповісти цю історію зважилася не відразу.

Кажу, що насправді я зроблю все, щоб всі про це знали. Він не просто вчинив негарно, це ганьба! І якщо цьому треба буде присвятити залишок свого життя, то я готова це зробити. Тому що якщо людина, займає таку високу посаду в державі, так думає – ну щось тут не те. Це не дуже хороший знак, – сказала Кароліна Ашіон

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Кароліна Ашіон
Кароліна Ашіон / Фото: facebook.com/karolina.ashion

Той пост відразу підняв хвилю галасу в ЗМІ! А дехто почав навіть вимагати відставки міністра з нібито расистськими поглядами. Олександр Ткаченко не став ігнорувати публікацію Кароліни. Міністр культури і інформаційної політики зазначив, що в той час не займався кастингом і расистом він себе не вважає. Незабаром конфлікт стих.

Я завжди дивився і бачив (так є і досі) перед собою особистість і професіоналізм, а не гендер, орієнтацію, колір шкіри тощо, – писав Ткаченко. – Я – за різноманітність, інклюзивність і бачення в різниці цінності, яку слід примножувати.

Скріншот: Facebook

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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