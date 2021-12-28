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Асія Ахат вперше розповіла, що стала бабусею: Є якесь хвилювання

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
28 грудня, 14:07
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Відома українська скрипалька та співачка бере активну участь у вихованні внучки та проводить з нею багато часу, адже завжди мріяла про власну доньку
Асія Ахат три роки тому стала бабусею внучки Аліси
Асія Ахат три роки тому стала бабусею внучки Аліси / Фото: instagram.com/ahhattassia

У 56-річної Асії Ахат двоє синів – Данило та Філіп. Спадкоємці знаменитості не люблять публічність, тому їх знімки рідко з'являються у неї в соцмережах, але нещодавно артистка все ж таки показала, як вони виглядають .

У її первістка вже є дружина та трирічна донька Аліса. Із дівчинкою у артистки дуже теплі стосунки, але бабусею вона її не називає.

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Я не забороняю, але якось так повелося, що Аліса називає мене просто Асія, – каже скрипалька у програмі "Світське життя".

За словами Ахат, новий статус, звичайно ж, змусив її замислитися над швидкоплинністю життя, але згодом ці думки зникли.

Не кривитиму душею, звичайно, я думаю про вік, є якесь хвилювання. Але цього року я якось заспокоїлася з цим, я зрозуміла, що нічого не зробиш, – ділиться співачка.

/ Фото: instagram.com/ahhattassia

Тим більше, що ставати бабусею у ранньому віці у сім'ї зірки вже стало традицією. Старшого сина Асія народила у 18.

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Свою маму я зробила бабусею у 38 років. У кожному поколінні в сім'ї бабусями стають дуже рано.

Виявилося, що після того, як чоловіком артистки став великий підприємець та депутат Київради Ігор Баленко, вона довго мріяла про доньку. Ахат сподівалася, що в неї народиться талановита дівчинка, тому навіть зверталася до фахівців.

Ми, коли планували дитину, два роки зверталися до астрологів і обчислювали не просто дівчинку, а дівчинку з королівськими градусами якихось талантів божевільних. Нам астролог сказав: "Слухай, все, ось зараз немає якихось затемнень та негараздів – починайте", – розповідає артистка.

Після цього вона справді завагітніла, але народився хлопчик – син Філіп, якому зараз 19 років.

Ще одна українська артистка Ніна Матвієнко також має маленьку онучку – дивіться їх нове зворушливе фото .

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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