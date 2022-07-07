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Авторці хіта "Чи разом?" соромно за виступ на "Новій хвилі": "Думала, що Крим буде знову наш"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 липня, 14:02
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Співачка KOLA виступала на конкурсі вже після анексії Росією Криму. Тоді артистка не думала про масштаби проблеми. Яка мрія дівчини ніколи не здійсниться через концерти у Сочі та чим це обернулось для неї – дивіться у матеріалі
KOLA згадала про свою участь у "Новій Хвилі-2016"
KOLA згадала про свою участь у "Новій Хвилі-2016" / Фото: Колаж: Сьогодні

Конкурс молодих виконавців "Нова хвиля" проводився з 2001 до 2014 року у латвійській Юрмалі. "Музою" фестивалю була Алла Пугачова, яка присуджувала свій власний приз виконавцям. Після того, як РФ анексувала півострів Крим, конкурс перенесли до російського Сочі. Натомість співачка Лайма Вайкуле оголосила про проведення власного музичного шоу у прибалтійській країні – Laima Rendezvous Jūrmala.

Свого часу на "Новій хвилі" виступало чимало українських селебретіс. Так, Джамала стала переможницею у 2009 році. А Тіна Кароль посіла 2-ге місце у 2005 році та отримала приз від Алли Борисівни — $50 тис.

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Джамала у 2009 році/ Тіна Кароль у 2005-му
Джамала у 2009 році/ Тіна Кароль у 2005-му

Нова зірка українського шоубізу KOLA бачила український артистів на сцені фестивалю і сама мріяла опинитись там. У 2016 році їй це вдалось.

У інтерв'ю журналісту "МУЗВАР" Юліану Новаку співачка зізналась, що тоді не слідкувала за політичними подіями, а просто хотіла здійснити дитячу мрію. Проте зараз вона соромиться свого вибору.

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Співачка на конкурсі у Сочі
Співачка на конкурсі у Сочі / Фото: Скріншот із відео

Так, я виступала там, але я представляла свою країну. Я мріяла про цей конкурс все життя. Тут немає чого приховувати. Сьогодні мені соромно і я про це жалкую. Мені неприємно, я не хочу про це говорити. Я тоді була мала, не цікавилась тим, що відбувається. І чомусь думала, що все буде гаразд. Що Крим буде знову наш, його не заберуть, що вони домовляться. Це моя дитяча мрія. Я бачила там Джамалу, Тіну Кароль і думала: "Боже, це для мене космос, я хочу так само". Мені соромно, що я співала перед тими людьми взагалі, – зізналась дівчина.

До слова, тоді до складу журі увійшли Валерія з Олегом Газмановим, а також Лоліта та Ані Лорак.

KOLA пригадала, що на "Новій хвилі" усі запрошені зірки на сцені виступали під фонограму, а от учасники – наживо. Така несправедливість її обурювала.

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Ба більше, співачка стикнулась з сильним моральним тиском від режисера-постановника Олександра Ревзіна. За словами KOLA, чоловік називав її "ненормальною" через те, що вона відмовлялась поклонятися перед суддями під час виходу на сцену.

Ну що за нісенітниця? Я не хочу кланятись перед виступом, я виходжу співати, у мене є стан в пісні. Мені було дуже некомфортно, – розповіла дівчина.

Відомо, що через рік співачка виступила на українському Нацвідборі на "Євробачення-2017". Проте не пройшла у фінал. Як каже KOLA, тоді їй не вистачило досвіду.

Дівчина б залюбки вдруге спробувала свої сили на Нацвідборі. Але її мрія може так і не здійснитися через концерти у Сочі. Зазначимо, що після скандального виступу MARUV у 2019 року артистам, які виступали в РФ після 15 березня 2014 року – брати участь у відборі заборонено.

Я б дуже хотіла взяти участь, але не знаю, чи дозволять мені це зробити, бо є правила. Звісно, я про це мрію. А щодо 2017 року – ну тоді я не те, що була не готова, я просто "обіс*алась". Я перед виступом дуже хвилювалась. Але хочу піти ще, – поділилась KOLA.

Що відомо про KOLA

Справжнє ім'я Анастасія Прудіус. Вона родом з Харкова. Брала участь у шоу "Голос країни" та співала в "Танцях з зірками". Серед популярних пісень – "Чи разом?", "Ба", "Зомбі".

KOLA
KOLA

Нагадаємо торік Софія Ротару з'явилася на відкритті музичного фестивалю "Нова хвиля" в Сочі. Співачка прилетіла на конкурс на запрошення Ігоря Крутого.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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