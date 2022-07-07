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Автору хита "Чи разом?" стыдно за выступление на "Новой волне": "Думала, что Крым будет снова наш"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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7 июля, 14:02
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Певица KOLA выступала на конкурсе уже после аннексии Россией Крыма. Тогда артистка не думала о масштабах проблемы. Какая мечта девушки никогда не сбудется из-за концертов в Сочи и чем это обернулось для нее – смотрите в материале
KOLA вспомнила о своем участии в "Новой Волне-2016"
KOLA вспомнила о своем участии в "Новой Волне-2016" / Фото: Коллаж: Сегодня

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" проводился с 2001 по 2014 год в латвийской Юрмале. "Музой" фестиваля была Алла Пугачева, которая присуждала свой собственный приз исполнителям. После того, как РФ аннексировала полуостров Крым, конкурс был перенесен в российский Сочи. В свою очередь певица Лайма Вайкуле объявила о проведении собственного музыкального шоу в прибалтийской стране – Laima Rendezvous Jūrmala.

В свое время на "Новой волне" выступало много украинских селебретис. Так, Джамала стала победительницей в 2009 году. А Тина Кароль заняла 2-е место в 2005 году и получила приз от Аллы Борисовны – $50 тыс.

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Джамала в 2009 году/ Тина Кароль в 2005-м
Джамала в 2009 году/ Тина Кароль в 2005-м

Новая звезда украинского шоубиза KOLA видела украинских артистов на сцене фестиваля и сама мечтала оказаться там. В 2016 году это ей удалось.

В интервью журналисту "МУЗВАР" Юлиану Новаку певица призналась, что тогда не следила за политическими событиями, а просто хотела осуществить детскую мечту. Однако сейчас она стыдиться своего выбора.

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Певица на конкурсе в Сочи
Певица на конкурсе в Сочи / Фото: Скриншот из видео

Да, я выступала там, но я представляла свою страну. Я мечтала об этом конкурсе всю жизнь. Здесь нечего скрывать. Сегодня мне стыдно и я об этом жалею. Мне неприятно, я не хочу об этом говорить. Я тогда была маленькая, не интересовалась происходящим. И почему-то думала, что все будет хорошо. Что Крым будет снова наш, его не заберут, что они договорятся. Это моя детская мечта. Я видела там Джамалу, Тину Кароль и думала: "Боже, это для меня космос, я хочу так же". Мне стыдно, что я пела перед теми людьми вообще, – призналась девушка.

К слову, в состав жюри тогда вошли Валерия с Олегом Газмановым, а также Лолита и Ани Лорак.

KOLA вспомнила, что на "Новой волне" все приглашенные звезды на сцене выступали под фонограмму, а вот участники – вживую. Такая несправедливость ее возмущала.

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Более того, певица столкнулась с сильным моральным давлением от режиссера-постановщика Александра Ревзина. По словам KOLA, мужчина называл ее "ненормальной" из-за того, что она отказывалась поклоняться судьям во время выхода на сцену.

Ну что за чушь? Я не хочу кланяться перед выступлением, я выхожу петь, у меня есть состояние в песне. Мне было очень некомфортно, – рассказала девушка.

Известно, что год спустя певица выступила на украинском Нацотборе на "Евровидение-2017". Однако не прошла в финал. Как говорит KOLA, тогда ей не хватило опыта.

Девушка охотно во второй раз попробовала бы свои силы на Нацотборе. Но ее мечта может так и не осуществиться из-за концертов в Сочи. Отметим, что после скандального выступления MARUV в 2019 году артистам, выступавшим в РФ после 15 марта 2014 года, участвовать в отборе запрещено.

Я бы очень хотела поучаствовать, но не знаю, позволят ли мне это сделать, потому что есть правила. Конечно, я об этом мечтаю. А что касается 2017 года – ну тогда я не то, что была не готова, я просто "обос*алась". Я перед выступлением очень волновалась. Но хочу пойти еще, – поделилась KOLA.

Что известно о KOLA

Настоящее имя Анастасия Прудиус. Она родом из Харькова. Участвовала в шоу "Голос країни" и пела в "Танцях з зірками". Среди популярных песен – "Чи разом?", "Ба", "Зомбі".

KOLA
KOLA

Напомним в прошлом году София Ротару появилась на открытии музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи. Певица прилетела на конкурс по приглашению Игоря Крутого.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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