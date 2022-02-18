Бабкін, Трінчер, Тополя та інші – про паніку через можливе вторгнення РФ і плани залишити Україну

Тривожні повідомлення викликають паніку та переживання в українців щодня. Артисти закликали народ не панікувати, хоч і самі нервують з приводу можливого вторгнення Росії та ескалації конфлікту в ОРДЛО

Анна Трінчер, Сергій Бабкін, Тарас Тополя та інші знаменитості зізналися, чи панікують з приводу можливого вторгнення РФ / Фото: пресслужба, Колаж: Сьогодні

Саме артисти в найтемніші часи піднімають дух і підтримують настрій людей. Сайт "Сьогодні" розпитав співачку Анну Трінчер, лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополю, який вступив до лав територіальної оборони, травесті-діву Монро, зірку "Мамахохотала" Євгена Яновича та співака Сергія Бабкіна про те, чи піддаються вони тривозі, чи зібрали "тривожні валізки" і чи планували вони тимчасово покинути Україну.

Анна Трінчер, співачка

Я не готувала жодні валізки, ані відхідний шлях, я тут, в Україні. Куди тікати, навіщо? Тут моя батьківщина, життя, робота та рідні люди, яких, раптом що, треба буде забрати із собою.

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Я спираюся лише на достовірні джерела та офіційні відомості – наприклад, президента України. На сьогоднішній день від нього будь-яких повідомлень про те, що треба збирати речі та втекти не було. Якби була справді небезпечна ситуація, нас би точно попередили, убезпечили б.

Ганна Трінчер не панікує / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Сергій Бабкін, співак, музикант та автор пісень

Не піддавався паніці та не піддаюся. Вважаю, що це є шкідливим для здоров'я. Може, й не треба знати. Воно не допоможе нам жити, розвивати внутрішнє я, нашу душу. Хтось хоче збирати валізи та бігти? Це його право. Судити його за це не треба.

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Це вибір та право кожного. Я не збирав (тривожну валізку – Ред.) і не думав про це, я щиро вірю, що все буде чудово. Надія моя дуже сильна, а вона, як відомо, вмирає останньою. І якщо важко робити добро, треба хоча б думати світло.

Сергій Бабкін радить мислити позитивно / Фото: instagram.com/babkin_official

Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла"

Не скажу, що "Антитіла" та наші сім'ї спокійно переживають цей непростий період. У нас у гурті і я, і Сергій Усік – багатодітні батьки, по троє дітей. У Дмитра Жолудя син. І ми насамперед переживаємо за те, як убезпечити наших дітей. Є деякі переживання і ти в голові продумуєш варіанти, як забирати дітей з місця бойових дій. Але зараз ми залишаємось у Києві. Проте, раптом що – ми розуміємо що треба робити.

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Тривожні валізки не складали – ну, щоб скласти таку для сім'ї з п'яти осіб, потрібно чотири валізи як мінімум (усміхається).

У Тараса Тополі є чіткий план дійств / Фото: прес-служба

Монро, травесті-діва, шоувумен та блогерка

Я абсолютно спокійна та займаюся поточними справами. Нікому занепад економіки не потрібен. Думка про те, щоб виїхати навіть не промайнула! Я могла поїхати вже разів п'ять, але залишилася, бо мені тут зараз добре та комфортно, я бачу зміни у суспільстві і це тішить.

Все, що мені потрібно, завжди зі мною. А важливі документи зберігаються у одній папці. Хіба що думала, як кішок перевозити. Переноска тільки одна...

Монро просить зберігати спокій і залишається у Києві зі своїми котами / Фото: прес-служба

Євген Янович, актор шоу "Мамахохотала" на НЛО TV

Жодної паніки. Всім раджу керуватися чудовим висловом:

Господи, дай мені душевний спокій, щоб приймати те, чого я не можу змінити, мужність – змінювати те, що можу, і мудрість – завжди відрізняти одне від одного.

Все, що я можу зараз – це чудово проживати своє життя і за необхідності реагувати на обставини. Поки все добре. Сподіваюся, так буде й надалі.

Думок про те, щоб виїхати не було. Не дуже розумію, що це може дати. І не зовсім розумію, чого бояться мешканці Києва. Раджу читати не панічні заголовки, а звичайні аналітичні матеріали. Бути з холодною головою та гарячим серцем.

Тривожну валізку поки не складав, але думаю, що для пар – це дуже корисно, як спільне дозвілля. Провести час разом і зробити щось корисне. Тому планую цим зайнятися найближчими вихідними. Зараз часу не так багато. Я працюю.

Євген Янович радить довіряти лише перевіреним джерелам / Фото: прес-служба НЛО TV

Раніше Тарас Тополя зізнався, чи обговорює зі своїми дітьми тему війни.