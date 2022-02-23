Вагітна чи пельмені? Ольга Бузова показала живіт, що округлився.

Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова засвітилася на відео з животиком, що помітно округлився, чим дуже заінтригувала своїх шанувальників

Олю Бузову підозрюють у вагітності / Фото: instagram.com/buzova86

Друзі Ольги Бузової дуже люблять пожартувати з зірки і показати її в не кращому світлі. Наприклад, як це було з Клавою Кокою, яка посміялася над Олею у програмі "Вечірній Ургант" .

Наразі співачка знаходиться в Африці на зйомках реаліті-шоу. Разом із нею на інший континент вирушив її піарник Антон Богославський. Саме він засвітив Бузову та її живіт у Inststories у своєму акаунті .

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Скріншот – instagram.com/anton_bo

У Мережі вже розгорілося обговорення з приводу того, що насправді сталося з Олею. Хтось із шанувальників співачки вирішив, що вона у цікавому становищі зовсім скоро народиться малюк, а хтось вважає, що Бузова просто переїла.

"Якщо це так то рада за неї. Вона так хотіла дитинка"

"Бухала і жерла"

Скріншот – instagram.com

Не обійшлося у соцмережах без жартів про пельмені, які активно рекламує Оля.

"Оля Бузова таки наїлася сирих пельменів, які так посилено рекламувала"

"Сподіваємось, що не просто пельмені!"

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Нагадаємо, останнім часом часто почали обговорювати можливі проблеми Ольги Бузової із алкоголем. Телеведучої вже не вперше доводиться виправдовуватися за відео, які потрапляють до Мережі.