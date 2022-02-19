Іван Ургант та Клава Кока зняли пародію на гучне відео з п'яною Ольгою Бузовою

Відпочинок Клави Кокі та Ольги Бузової у Куршавелі активно обговорювали не лише підписники, а й російські зірки

Іван Ургант та Клава Кока висміяли гучне відео з п'яною Ольгою Бузовою / Фото: скриншот

Іван Ургант, який нещодавно невдало пожартував через можливе вторгнення Росії на територію України , вирішив не проходити повз гучні кадри з Бузовою. Він разом із Клавою Кокою записав пародію на відео, в якому п'яна Ольга йде вулицями Куршевеля.

Нічого незвичайного, просто ми з Ванею Ургантом йдемо знімати програму, — пожартувала Клава Кока

На відео Ургант йшов слідом за артисткою імітуючи нетверезу ходу.

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Клаво, нікуди не викладай це, – сказав шоумен

До слова, в ефірі програми "Вечірній Ургант" Клава Кова спростувала, що на тих гучних кадрах Ольга Бузова була нетверезою.

Що за відео Ольги Бузової у Куршавелі

Клава Кока опублікувала відео, як Ольга Бузова у халаті та накинутій зверху куртці йде у спа-салон у Куршавелі. Якоїсь миті Ольга сідати навпочіпки і Клава намагається її підняти зі словами: "Ти в моїй куртці, не валяйся, будь ласка, на підлозі". У Мережі почали обговорювати, що на відео Бузова у нетверезому стані. Потім і телеведуча опублікувала кілька компрометуючих відео.

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Відео з відпочинку Кокі та Бузової стали обговорювати Ксенія Собчак, Діма Білан, Альона Водонаєва. За Ольгу заступилася співачка Лоліта.

Нагадаємо, останнім часом часто почали обговорювати можливі проблеми Ольги Бузової із алкоголем. Телеведучій вже не вперше доводиться виправдовуватися за відео, які потрапляють до Мережі.