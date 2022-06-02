Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Вагітна MARUV знаходиться в Україні та пересувається на кріслі-візку (фото)

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 червня, 17:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська виконавиця, яка неоднозначно висловилася про війну в Україні та дала інтерв'ю російському журналу, незабаром вперше стане мамою
MARUV була помічена на кріслі-колясці у Києві
MARUV була помічена на кріслі-колясці у Києві / Фото: instagram.com/maruvofficial, колаж УНІАН/Сьогодні

У березні цього року MARUV дала інтерв'ю одному із російських видань. Тоді журналісти повідомили, що артистка перебуває під Києвом зі своєю родиною.

Про війну MARUV висловилася дуже двозначно, прямо не визнавши, що Росія напала на Україну. При цьому співачка звернулася до військових РФ в Instagram:

Реклама

Російські військовослужбовці, замисліться! Військові дії і тим більше людські жертви не зроблять людей кращими чи щасливішими. Всім матерям потрібні живі сини, дітям – батьки, а дружинам – їхні чоловіки.

Інших коментарів щодо нападу РФ на Україну артистка давати не стала. Достеменно не відомо, де саме зараз знаходиться MARUV, але, схоже, що співачка – в Україні!

Ймовірно, Анна Корсун (справжнє ім'я артистки) ще не стала мамою, а лише готується до пологів. Артистка була помічена у клініці на кріслі-візочці, яке віз її чоловік – Олександр Корсун. Про це повідомляє Telegram-канал "НеМалахов".

Сайт "Сьогодні" уважно вивчив знімок, а особливо – брошури, які лежать на столику в правому нижньому кутку, через що стало зрозуміло, що фото, ймовірно, було зроблено в Інституті клітинної терапії, що знаходиться у Києві. Або в одній із клінік України, де лежать буклети цього Інституту. Але це ще не все!

Реклама
Фото: "НеМалахов"

Якщо уважно придивитися до стіни, то там можна побачити покажчик з написом "укриття", які зараз з'явилися у багатьох громадських місцях міста.

Фото: "НеМалахов", скріншот "Сегодня"

Ну, і ще один аргумент – поруч із Анною – її чоловік Олександр. Як відомо, чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишати територію України. Олександр навряд чи змінював громадянство, тому він явно перебуває у країні.

Судячи з одягу Корсуна, це фото було зроблено нещодавно, адже до Києва вже прийшло тепло.

Реклама

Раніше ми писали, що Катя Осадча стидила MARUV і послала її слідом за російським військовим кораблем.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти