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Вагітна Регіна Тодоренко оселилась на Балі: "Я можу здатись божевільною"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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5 червня, 12:09
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Телеведуча зовсім скоро вдруге стане мамою. Очевидно, родитиме вона не на Росії
Регіна Тодоренко пояснила, чому поїхала на острів Балі
Регіна Тодоренко пояснила, чому поїхала на острів Балі / Фото: t.me/todorenkoregina

В травні "голубка миру" Регіна Тодоренко тишком-нишком поїхали з Москви. Згодом виявилось, що вона вирушила на Балі, де відволікається від проблем та проводить терапію з тваринами. Очевидно, телеведуча поки не планує повертатись в країну-агресорку. Ба більше, є висока ймовірність, що її пологи пройдуть саме на осторові.

В Instagram Тодоренко опублікувала нові фото з острова, де вона позує разом зі своїм сином (напевно, фотографував їх Влад Топалов). Регіна написала, що її сім'я зараз в очікуванні появи нової людини на світ.

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Регіна Тодоренко з сином Михайлом
Регіна Тодоренко з сином Михайлом / Фото: t.me/todorenkoregina

Дуже хочемо зустрітися з дитям. Робимо з чоловіком все можливе, щоб наше перше побачення пройшло м'яко та спокійно. Напевно, у кожного на Землі є своє місце сили. Для мене це острів Балі, де я відчуваю себе умиротвореною і цілісною, – пояснила телеведуча.

Регіна Тодоренко зауважила, що зараз найголовніша для неї задача – зберегти та виростити життя всередині себе. Тому кожен день вона намагається починати з подяк, медитації, плавання та йоги.

Окрім того, Регіна поділилась, де вона хотіла б народжувати на Балі:

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Напевно, для когось я можу здатися одразу божевільною, але коли я побачила ванну в номері (готелю, – Ред.), то захотілося там народити. Можливо, це гормональний сплеск, а може, я просто почала чути своє тіло, – додала телеведуча.

Зазначимо, що за ці місяці війни, Регіна Тодоренко так і не наважилась висловити свою громадянську позицію. Вона лише повторювала про "примирення народів" та про те, як їй важко. Згодом зірка неочікувано презентувала пісню, у якій "попрощалася" зі своїми батьками.

Багато зірок українського шоубізу засудили уродженку Одеси за мовчання. Однак її ексколега Світлана Тарабарова не стала критикувати телеведучу.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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