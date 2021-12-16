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Цибульська звернулася до українців, які дивляться багато порно: Давайте кохатися один з одним, а не з екраном

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
16 грудня, 12:30
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Артистка збентежена тим, що українці забагато дивляться фільми для дорослих. Тож вона вирішила запропонувати цікаву альтернативу
Оля Цибульська звернулася до любителів порно.
Оля Цибульська звернулася до любителів порно. / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська, яку привітав з днем народження улюблений персонаж з серіалу "Секс і місто", висловилась щодо порно. Окрім того, вона закликала усіх об'єднатися, аби "займатися коханням один з одним", а не приділяти більше часу екранам.

На такі думки зірку спонукнув нещодавній рейтинг платформи PornHub за 2021 рік. Зазначимо, що у дослідженні йдеться про те, хто з користувачів найбільше часу проводить на сайті для дорослих. Українці у цьому списку перебувають у топ-5.

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Pornhub опублікував статистику переглядів за 2021 рік.
Pornhub опублікував статистику переглядів за 2021 рік. / Фото: twitter.com/Pornhub

У Instastories Цибульска назвала українців "витривалим народом". До речі, вона натякнула, що також іноді може заглянути на сайти 18+.

Фото: Instastories/cybulskaya

Втім, Олі не подобається така статистка. Тож вона запропонувала користувачам порносайтів об'єднатися для спільної мети. За її словами, потрібно припинити сваритися через дрібниці і більше займатися приємними справами.

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Слухайте, може варто об'єднатися всім, хто дивиться порно. Ну всім нам. І любити один одного, а не т**хати один одному мозок, – зазначила артистка.

Фото: Instastories/cybulskaya

На думку Олі, таке "об'єднання" є порятунком від самотності. Ба більше, за її словами, це допоможе вирішити і демографічної проблеми.

Буде більше результату. Більше людей. І ніхто не буде відчувати себе самотнім, – зазначила Цибульська.

До речі , зірка поцікавилась у фоловерів, чи відвідують вони сайти для дорослих. На диво, більшість проголосували, що вони утримуються від такого методу зняття сексуального напруження.

Фото: Instastories/cybulskaya

Нагадаємо, нещодавно Олю Цибульску звинуватили в піарі на розлученні DZIDZIO. На думку деяких шанувальників, розставання артистка з дружиною не обійшлося без третьої сторони.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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