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Даша Квіткова шокувала чоловіка, показавши ніс після пластики (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
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31 грудня, 18:06
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Українська блогерка поділилася результатом операції. Але підписники не помітили великої різниці і навіть почали сумніватися, чи була насправді ринопластика
Даша Квіткова показала результат пластичної операції
Даша Квіткова показала результат пластичної операції / Фото: instagram.com/kvittkova

Нещодавно Даша Квіткова звернулася до відомого хірурга Едгара Камінського – він зробив їй пластичну операцію на носі. Після цього дівчина кілька днів носила пластирі на обличчі. Підписники з нетерпінням чекали, коли вона продемонструє їм результат, і ось сьогодні Даші нарешті зняли тейпи.

Першим "новий" ніс Квіткової побачив чоловік – головний герой одного з минулих сезонів шоу "Холостяк" та телеведучий Микита Добринін. Але, на її подив, різниці він не помітив, а лише здивувався відсутності результату.

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Такий же ніс, ти що, жартуєш? Якби ти мені не сказала, я б поставив тобі запитання: "Ти робила пластику чи ні?" Він не став тоншим, у тебе просто зникла ця ямка, – поділився враженнями чоловік блогерки.

Фото: Instagram

За словами Даші, вона повністю задоволена тим, як її ніс виглядає зараз і не шкодує, що звернулася до хірурга, адже це було необхідно.

У мене була ямочка на носику, яку я завжди наповнювала. Мене ніс влаштовував, але часто заповнювати ямочку було не можна. І я вирішила, що зроблю ринопластику і раз і назавжди закрию питання з ямочкою, – пояснила вона раніше.

Знаменитості часто бувають в пластичних клініках, особливо, коли їх вік починає проявлятися. Нещодавно ми дізналися у хірурга, які операції з покращення зовнішності робила Софія Ротару.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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