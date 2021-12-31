Даша Квиткова шокировала супруга, показав нос после пластики (фото)

Украинская блогерша поделилась результатом операции. Но подписчики не заметили большой разницы и даже начали сомневаться, была ли ринопластика на самом деле

Даша Квиткова показала результат пластической операции / Фото: instagram.com/kvittkova

Недавно Даша Квиткова обратилась к известному хирургу Эдгару Каминскому – он сделал ей пластическую операцию на носу. После этого девушка для поддержания результата несколько дней носила пластыри на лице. Подписчики с нетерпением ждали, когда же она продемонстрирует им результат, и вот сегодня Даше наконец-то сняли тейпы.

Первым "новый" нос Квитковой увидел муж – главный герой одного из прошлых сезонов шоу "Холостяк" и телеведущий Никита Добрынин. Но, к ее удивлению, разницы он не заметил, а лишь удивился отсутствию результата.

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Такой же нос, ты что, прикалываешься? Если б ты мне не сказала, я бы задал тебе вопрос: "Ты делала пластику или нет?" Он не стал тоньше, у тебя просто пропала эта ямка, – поделился впечатлениями супруг блогерши.

Фото: Instagram

По словам Даши, она полностью довольна тем, как ее нос выглядит сейчас и не жалеет, что обратилась к хирургу, ведь это было необходимо.

У меня была ямочка на носике, которую я всегда заполняла. Меня нос устраивал, но часто заполнять ямочку было нельзя. И я решила, что сделаю ринопластику, и раз и навсегда закрою вопрос с ямочкой, – объяснила она ранее.

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