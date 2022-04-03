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Диригентку Оксану Линів бойкотують за співпрацю з російськими артистами: "Це все одно, що обійматися із вбивцями"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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3 квітня, 18:33
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Повідомляється, що Линів готова працювати з виконавцями із росії, та для цього їм потрібно публічно засудити війну
Відома диригентка Оксана Линів потрапила у скандал
Відома диригентка Оксана Линів потрапила у скандал / Фото: Facebook

В італійському театрі Comunale Bologna 7-9 квітня відбудеться прем'єра опери "Іоланта" Петра Чайковського. Диригенткою виступає Оксана Линів, яка родом із України. Цю програму також планують показати у Німеччині.

Як повідомляється на офіційній сторінці культурної платформи Ковчег "Україна" у Facebook, і постановці Линів братимуть участь російські артисти. Нібито з ними Линів готова працювати, якщо ті напишуть заяву про засудження війни.

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У зв'язку з цим кілька українських артистів відмовилися грати концерти та закликають бойкотувати їх.

У цей надважкий час для моєї країни, культурний фронт веде не менш запеклу боротьбу! Я повідомляю, що не беру участь у проєктах, в яких задіяні росіяни та російська музика, – написала оперна співачка Людмила Корсун.

Людмила Корсун відмовилася працювати разом із російськими музикантами / Фото: facebook.com/luda.korsun

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Грати музику російських композиторів та за участю російських музикантів відмовилася і композиторка Вікторія Польова. Вона також має тверду позицію щодо цього питання:

Війна точиться скрізь, всі духовні дії (а музика і є духовною дією) є зброя. Кожний виступ українського композитора зараз є політичним висловом. І якщо моя музика буди зливатися в одному концерті з російською, то це все одно, що обійматися з вбивцями.

Вікторія Польова відмовилася співпрацювати із російськими артистами / Фото: facebook.com/victoriavita.poleva

Що каже Линів?

У Facebook диригентка написала, що ніколи не виступала і не виступатиме в росії, а Чайковський не має відношення до дій путіна.

Загально-популярні заклики і лозунги в соціальній мережі зробити Чайковського відповідальним в діях теперішнього чинного президента Росії, злочинця і вбивці, мене не переконують, – заявила Линів.

Довідка: Оксана Линів народилася у місті Броди Львівської області. Вона стала першою жінкою на посаді головного диригента Опери та філармонічного оркестру у місті Грац. У 2021 році стала першою диригенткою на Байройтському фестивалі в Німеччині. Наразі Линів працює музичною директоркою Муніципального театру Болоньє.

Президент України Володимир Зеленський нагородив Оксану Линів орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Раніше повідомлялося, що зірки з усього світу заспівають на підтримку України на концерті 8 квітня: там будуть Мадонна, The Weeknd, Біллі Айліш та інші.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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