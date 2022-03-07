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Оце настрій! Дмитро Дікусар надихає українців на боротьбу: "Взяти до рук автомати нас змусили орки"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 19:04
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Гарантуємо: після наступного відео навіть у такий непростий час ви маєте посміхнутися. Ні, просто зобов'язані!
Дмитро Дікусар вирішив підбадьорити українців
Дмитро Дікусар вирішив підбадьорити українців / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Наші захисники ось уже 12-й день несуть службу, оберігаючи наш спокій, відбиваючи атаки російської армії. Ми не перестаємо захоплюватися мужністю та безстрашністю сил ЗСУ, тероборони, волонтерів та всіх, хто допомагає боротися з окупантом на місцях – кожен, хто в чомусь сильний. І наша мотивація слабшою не стає – ми на своїй землі, і тим більше за такої підтримки!

На своїй сторінці в інстаграм хореограф Дмитро Дікусар вирішив підбадьорити своїх підписників.

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Дмитро Дікусар
Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Я бачу навколо себе світлих людей з очима, що горять. Вчитель географії, водій комбайна, слюсар, 3d дизайнер, далекобійник, дід трьох онуків... І всіх поєднує одна думка "треба захищати своїх коханих людей".

Ми всі рівні перед Богом! Ми всі хочемо вигнати непрошених "гостей" на х…й зі своєї землі та землі наших предків! Ніхто не хотів війни. Взяти до рук автомати нас змусили орки, у яких немає ні честі, ні совісті, ні людяності.

Знаю, що цей пост читають ці нелюди, які бажають нам землі скловатою. Ми відплатимо вам вашою монетою, більше мені сказати нічого. З вами все ясно…

Але, я читаю нашим "воїнам світу", ваші коментарі, улюблені та миролюбні українці, з підтримкою та вдячністю! Це всіх надихає та гріє душу!

Зараз ми всі брати своєї батьківщини, гарної та улюбленої України! І все, що ми хочемо вам сказати, це "Слава Україні!"

P.S. А особисто від мене вам традиційний уклін, що тримаєтеся, вірите і не здаєтеся! Тепер, а ну всі взяли і разом посміхнулися!!!"

Він опублікував відео, після перегляду якого просто неможливо не посміхнутися!

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Із такими захисниками нічого не страшно! Дякуємо Дмитра Дікусара за порцію позитиву в цей непростий для всіх час.

Нагадаємо, учасник дуету TamerlanAlena захищає батьківщину від окупантів у найгарячіших точках Київської області. Також телеведучий Володимир Остапчук вступив у тероборону та координує допомогу з Європи.

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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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