Оце настрій! Дмитро Дікусар надихає українців на боротьбу: "Взяти до рук автомати нас змусили орки"

Наші захисники ось уже 12-й день несуть службу, оберігаючи наш спокій, відбиваючи атаки російської армії. Ми не перестаємо захоплюватися мужністю та безстрашністю сил ЗСУ, тероборони, волонтерів та всіх, хто допомагає боротися з окупантом на місцях – кожен, хто в чомусь сильний. І наша мотивація слабшою не стає – ми на своїй землі, і тим більше за такої підтримки!
На своїй сторінці в інстаграм хореограф Дмитро Дікусар вирішив підбадьорити своїх підписників.
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"Я бачу навколо себе світлих людей з очима, що горять. Вчитель географії, водій комбайна, слюсар, 3d дизайнер, далекобійник, дід трьох онуків... І всіх поєднує одна думка "треба захищати своїх коханих людей".
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Ми всі рівні перед Богом! Ми всі хочемо вигнати непрошених "гостей" на х…й зі своєї землі та землі наших предків! Ніхто не хотів війни. Взяти до рук автомати нас змусили орки, у яких немає ні честі, ні совісті, ні людяності.
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Знаю, що цей пост читають ці нелюди, які бажають нам землі скловатою. Ми відплатимо вам вашою монетою, більше мені сказати нічого. З вами все ясно…
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Але, я читаю нашим "воїнам світу", ваші коментарі, улюблені та миролюбні українці, з підтримкою та вдячністю! Це всіх надихає та гріє душу!
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Зараз ми всі брати своєї батьківщини, гарної та улюбленої України! І все, що ми хочемо вам сказати, це "Слава Україні!"
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P.S. А особисто від мене вам традиційний уклін, що тримаєтеся, вірите і не здаєтеся! Тепер, а ну всі взяли і разом посміхнулися!!!"
Він опублікував відео, після перегляду якого просто неможливо не посміхнутися!
Із такими захисниками нічого не страшно! Дякуємо Дмитра Дікусара за порцію позитиву в цей непростий для всіх час.
Нагадаємо, учасник дуету TamerlanAlena захищає батьківщину від окупантів у найгарячіших точках Київської області. Також телеведучий Володимир Остапчук вступив у тероборону та координує допомогу з Європи.
Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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