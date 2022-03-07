Оце настрій! Дмитро Дікусар надихає українців на боротьбу: "Взяти до рук автомати нас змусили орки"

Гарантуємо: після наступного відео навіть у такий непростий час ви маєте посміхнутися. Ні, просто зобов'язані!

Дмитро Дікусар вирішив підбадьорити українців / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Наші захисники ось уже 12-й день несуть службу, оберігаючи наш спокій, відбиваючи атаки російської армії. Ми не перестаємо захоплюватися мужністю та безстрашністю сил ЗСУ, тероборони, волонтерів та всіх, хто допомагає боротися з окупантом на місцях – кожен, хто в чомусь сильний. І наша мотивація слабшою не стає – ми на своїй землі, і тим більше за такої підтримки!

На своїй сторінці в інстаграм хореограф Дмитро Дікусар вирішив підбадьорити своїх підписників.

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Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Я бачу навколо себе світлих людей з очима, що горять. Вчитель географії, водій комбайна, слюсар, 3d дизайнер, далекобійник, дід трьох онуків... І всіх поєднує одна думка "треба захищати своїх коханих людей".

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Ми всі рівні перед Богом! Ми всі хочемо вигнати непрошених "гостей" на х…й зі своєї землі та землі наших предків! Ніхто не хотів війни. Взяти до рук автомати нас змусили орки, у яких немає ні честі, ні совісті, ні людяності.

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Знаю, що цей пост читають ці нелюди, які бажають нам землі скловатою. Ми відплатимо вам вашою монетою, більше мені сказати нічого. З вами все ясно…

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Але, я читаю нашим "воїнам світу", ваші коментарі, улюблені та миролюбні українці, з підтримкою та вдячністю! Це всіх надихає та гріє душу!

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Зараз ми всі брати своєї батьківщини, гарної та улюбленої України! І все, що ми хочемо вам сказати, це "Слава Україні!"

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P.S. А особисто від мене вам традиційний уклін, що тримаєтеся, вірите і не здаєтеся! Тепер, а ну всі взяли і разом посміхнулися!!!"

Він опублікував відео, після перегляду якого просто неможливо не посміхнутися!

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Із такими захисниками нічого не страшно! Дякуємо Дмитра Дікусара за порцію позитиву в цей непростий для всіх час.

Нагадаємо, учасник дуету TamerlanAlena захищає батьківщину від окупантів у найгарячіших точках Київської області. Також телеведучий Володимир Остапчук вступив у тероборону та координує допомогу з Європи.

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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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