До мурашек: Злата Огневич заворожила проникновенным исполнением песни "Рідна мати моя"

Украинская певица опубликовала видео с исполнением легендарной песни. Вы должны это услышать!

Певица покорила исполнением легендарной песни / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Популярная украинская артистка Злата Огневич, ранее рассказывавшая об отце, который спасает людей в Харькове, записала проникновенное видео, призванное приободрить украинцев.

На странице в Instgram Злата Огневич представила видео, где под аккомпанемент фортепиано исполнила песню "Рідна мати моя". Также она призвала всем думать о победе, ведь мысли материальны.

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Получилось настолько трогательно, что просто невозможно сдержать слез!

Отметим, Злата Огневич продолжает морально поддерживать украинцев. Недавно она заявила, что готова на жертвы ради украинцев и отдала бы свою жизнь в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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Напомним, Виталий Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки взрывов.

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