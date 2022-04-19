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До мурашек: Злата Огневич заворожила проникновенным исполнением песни "Рідна мати моя"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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19 апреля, 14:40
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Украинская певица опубликовала видео с исполнением легендарной песни. Вы должны это услышать!
Певица покорила исполнением легендарной песни
Певица покорила исполнением легендарной песни / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Популярная украинская артистка Злата Огневич, ранее рассказывавшая об отце, который спасает людей в Харькове, записала проникновенное видео, призванное приободрить украинцев.

На странице в Instgram Злата Огневич представила видео, где под аккомпанемент фортепиано исполнила песню "Рідна мати моя". Также она призвала всем думать о победе, ведь мысли материальны.

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Получилось настолько трогательно, что просто невозможно сдержать слез!

Отметим, Злата Огневич продолжает морально поддерживать украинцев. Недавно она заявила, что готова на жертвы ради украинцев и отдала бы свою жизнь в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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Напомним, Виталий Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки взрывов.

Напомним, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
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