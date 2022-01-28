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Дочка Єгорової поскаржилася на цькування після скандальної заяви матері: "Ви ще не в Росії?"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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28 січня, 17:12
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Дістається від громадськості та дітям Стасі Ровінської
Дочка Сніжани Єгорової розповіла, як її хейтять через заяву мами про Путіна
Дочка Сніжани Єгорової розповіла, як її хейтять через заяву мами про Путіна / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Скандальна українська акторка та телеведуча Сніжана Єгорова публічно підтримала президента Росії Путіна. Вже два дні українці обговорюють її пости у Facebook та провокаційну заяву про голову держави-агресора.

У соцмережах вже висловилися колись близькі люди Єгорової, а також знаменитості. Дехто навіть називає Сніжану жертвою "стокгольмського синдрому".

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Старша донька Сніжани Єгорової – Стася Ровінська – яка народилася у першому шлюбі телеведучої та акторки із режисером Семеном Горовим (справжнє ім'я – Сегей Єгоров), не залишилася осторонь скандалу.

Стася Ровінська не спілкується зі Сніжаною Єгоровою
Стася Ровінська не спілкується зі Сніжаною Єгоровою / Фото: instagram.com/sia_rovinska

В Instagram-профілі Стася нагадала, що вже рік не спілкується з матір'ю, зокрема через кардинально різні громадянські позиції.

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Крім того, ведуча зізналася, що вже піддалася буллінгу через слова Єгорової. За словами Стасі Ровінської, коли вона прийшла до садка за сином, чоловік дитини з іншої групи запитав у неї: "Ви ще не в Росії? Чому ви ще не поїхали?"

Я навіть не зрозуміла спочатку. А потім вихователька сказала: "Може ви поки не водитимете вашого сина в садок, поки це все якось не пройде?", – розповіла донька Сніжани Єгорової у програмі Твій день.

Стася додала, що навіть ті люди, які знають її та її родину, не розуміють того, що вона – не її мама. Ровінська та її чоловік завжди підтримували Україну, і не несуть відповідальності за слова Єгорової.

Що відомо про сім'ю Стасі Ровінської

Старша донька Сніжани Єгорової вийшла заміж за Ярослава Ровінського у 2014 році.

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Стася Ровінська з чоловіком Ярославом
Стася Ровінська з чоловіком Ярославом / Фото: instagram.com/sia_rovinska

У пари троє дітей – сини Еван та Еней, донька Емма.

Це не перший скандал, пов'язаний зі Сніжаною Єгоровою. У 2020 році ведуча назвала українських героїв Майдану "рагулями" та "селюками", що викликало хвилю обурення у соціальних мережах.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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