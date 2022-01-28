Дочка Єгорової поскаржилася на цькування після скандальної заяви матері: "Ви ще не в Росії?"

Скандальна українська акторка та телеведуча Сніжана Єгорова публічно підтримала президента Росії Путіна. Вже два дні українці обговорюють її пости у Facebook та провокаційну заяву про голову держави-агресора.
У соцмережах вже висловилися колись близькі люди Єгорової, а також знаменитості. Дехто навіть називає Сніжану жертвою "стокгольмського синдрому".
Старша донька Сніжани Єгорової – Стася Ровінська – яка народилася у першому шлюбі телеведучої та акторки із режисером Семеном Горовим (справжнє ім'я – Сегей Єгоров), не залишилася осторонь скандалу.
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В Instagram-профілі Стася нагадала, що вже рік не спілкується з матір'ю, зокрема через кардинально різні громадянські позиції.
Крім того, ведуча зізналася, що вже піддалася буллінгу через слова Єгорової. За словами Стасі Ровінської, коли вона прийшла до садка за сином, чоловік дитини з іншої групи запитав у неї: "Ви ще не в Росії? Чому ви ще не поїхали?"
Я навіть не зрозуміла спочатку. А потім вихователька сказала: "Може ви поки не водитимете вашого сина в садок, поки це все якось не пройде?", – розповіла донька Сніжани Єгорової у програмі Твій день.
Стася додала, що навіть ті люди, які знають її та її родину, не розуміють того, що вона – не її мама. Ровінська та її чоловік завжди підтримували Україну, і не несуть відповідальності за слова Єгорової.
Що відомо про сім'ю Стасі Ровінської
Старша донька Сніжани Єгорової вийшла заміж за Ярослава Ровінського у 2014 році.
У пари троє дітей – сини Еван та Еней, донька Емма.
Це не перший скандал, пов'язаний зі Сніжаною Єгоровою. У 2020 році ведуча назвала українських героїв Майдану "рагулями" та "селюками", що викликало хвилю обурення у соціальних мережах.