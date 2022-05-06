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Дочка Кузьми Скрябіна вирішила розлучитися з особистою річчю батька, щоб допомогти українцям

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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6 травня, 08:41
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Барбара Кузьменко не стоїть осторонь – вона активно підтримує співвітчизників та наших захисників
Барбара Кузьменко виставить на аукціон особисту річ покійного музиканта.
Барбара Кузьменко виставить на аукціон особисту річ покійного музиканта. / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Єдина донька легендарного Кузьми Скрябіна, якого не стало сім років тому, разом з родиною вирішили виставити на аукціон особисту річ музиканта, в якій він часто виступав на концертах.

Ми вирішили передати на аукціон футболку мого батька. В ній він запалював концерти ще в далекому 2014 році. Зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ та медикаменти для тих, хто їх потребує. Все буде Україна!, – написала Барбара в Instagram.

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Фоловери підтримали рішення спадкоємиці Скрябіна та зазначили, що дівчина – доця свого тата:

  • Супер. Ви гарна доня свого батька. Найкраща сім'я.
  • Просто знайте, що за вашим батьком сумуєте не тільки ви, але й вся Україна. Неймовірний артист, українець, людина.
  • Молодці, гідний вчинок.
Скріншот Instagram

Окрім того, раніше Барбара Кузьменко активізувала благодійний фонд імені свого батька. Дівчина закуповує дефіцитні та коштовні ліки для українців у гарячих точках країни. Відомо, що вона вже надсилала медикаменти у Харківську, Чернігівську та Київську області.

Скріншот Instagram

Коротко про доньку Кузьми Скрябіна

Марія-Барбара народилась 1997 року у шлюбі Андрія Кузьменка та Світлани Бабійчук. Дівчину назвали на честь кумирки співака, акторки Барбари Брильської. До речі, дівчина навчалась у Медичному університеті імені Богомольця.

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У 2020 році Барбара вийшла заміж. Чоловіком дівчини став її однокурсник – Віктор Тур.

Нагадаємо, що волонтерством займається також прийомна донька Святослава Вакарчука – Діана Фонарьова.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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