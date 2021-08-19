Дочка Ющенка знялася з бджолами на тілі, повторивши екстремальне відео Анджеліни Джолі

Громадська діячка Віталіна Ющенко надихнулася відео голлівудської кінозірки Анджеліни Джолі, яка покрилася роєм бджіл для фотосесії. Отримавши схвалення батька, Віталіна вирішила повторити за акторкою і зняти відео, щоб привернути суспільство до проблеми зникнення бджіл на Землі.
За словами дочки Віктора Ющенка, в їхній родині люблять і цінують бджіл, тому якогось страху перед зйомкою вона не відчувала.
Я виросла у сім‘ї де шанують природу та українські традиції. Ви спитаєте, чи було мені страшно? Ні, бо я змалечку оповита любов‘ю цих комашок і зараз вони потребують наших об'єднаних зусиль і допомоги, – сказала Віталіна.
Правда, під час зйомки без укусу бджіл все-таки не обійшлося. На щастя, допомога лікарів не знадобилася і все пройшло успішно.
Віталіна і її команда вирішили не міняти оригінальну концепцію ролика і зняли ідентичний, як у Джолі. Тепер дочка колишнього президента України веде переговори з ЮНЕСКО і з самою Анджеліною, аби об'єднати зусилля і привернути увагу світової громадськості до серйозної проблеми.
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