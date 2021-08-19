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Дочка Ющенка знялася з бджолами на тілі, повторивши екстремальне відео Анджеліни Джолі

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
19 серпня, 17:53
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Дочка третього президента України Віктора Ющенка, Віталіна Ющенко підтримала ініціативу з порятунку бджіл на планеті. Для цього вона зняла чарівний ролик
Віталіна Ющенко покрилася бджолами для зйомки відео
Віталіна Ющенко покрилася бджолами для зйомки відео / Фото: пресслужба

Громадська діячка Віталіна Ющенко надихнулася відео голлівудської кінозірки Анджеліни Джолі, яка покрилася роєм бджіл для фотосесії. Отримавши схвалення батька, Віталіна вирішила повторити за акторкою і зняти відео, щоб привернути суспільство до проблеми зникнення бджіл на Землі.

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За словами дочки Віктора Ющенка, в їхній родині люблять і цінують бджіл, тому якогось страху перед зйомкою вона не відчувала.

Я виросла у сім‘ї де шанують природу та українські традиції. Ви спитаєте, чи було мені страшно? Ні, бо я змалечку оповита любов‘ю цих комашок і зараз вони потребують наших об'єднаних зусиль і допомоги, – сказала Віталіна.

Правда, під час зйомки без укусу бджіл все-таки не обійшлося. На щастя, допомога лікарів не знадобилася і все пройшло успішно.

Віталіна Ющенко знялася з бджолами на шкірі
Віталіна Ющенко знялася з бджолами на шкірі / Фото: прес-служба

Віталіна і її команда вирішили не міняти оригінальну концепцію ролика і зняли ідентичний, як у Джолі. Тепер дочка колишнього президента України веде переговори з ЮНЕСКО і з самою Анджеліною, аби об'єднати зусилля і привернути увагу світової громадськості до серйозної проблеми.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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