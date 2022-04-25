Джамала зізналася, про що говорила у приватній розмові з першою леді Туреччини

Джамала виступає на благодійних концертах і доносить до іноземців інформацію про те, що відбувається в Україні

Джамала розповіла про розмову із дружиною президента Туреччини / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нещодавно Джамала стала гостею релігійної вечері для українських дітей-сиріт, організованої першою леді Туреччини Еміне Ердоган. Деталі розмови українська співачка кримськотатарського походження розповіла телеведучій Олені Цінтілі в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

У цей момент, коли вона їсть, я маю їй розповідати про те, що російські солдати гвалтують та вбивають українських дітей, а потім спалюють та ховають їхні тіла. Я розумію, що це, можливо, не надто ввічливо та доречно, але я не маю іншого вибору. Я використовую кожен момент, – розповіла співачка.



Джамала наголосила, що, на її думку, підтримка України у світі поки що недостатня. Вона впевнена, що українці потребують всього – від зброї до їжі, а допомоги вже не вистачає.

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Два місяці політики вирішують і ніяк не вирішать, як би так розрулити це питання, щоб нікого не зачепити. Так не вийде. Підтримки недостатньо, це я вам напевно скажу. Більше того, ніхто не знає, скільки її потрібно, – переконана Джамала.

Раніше Джамала розповіла, як вивезла дітей за кордон та збирала гроші для України .