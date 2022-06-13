Дружині 56-річного Віктора Павліка виповнилося 28 років: як дівчина відсвяткувала день народження

Нині родина Павліків перебуває у Львові. Там дружина українського співака Віктора Павліка та блогерка Катерина Репяхова, яка нещодавно повернулася до України, й відзначила свій день народження. У Instagram Катерина показує подробиці свого повсякденного життя. Звичайно, дівчина в деталях розповіла та показала, як провела сьогоднішній день.
Вранці – квіти та кава від коханого чоловіка.
Мої 28 у найкращому місті на землі, – підписала фото Репяхова.
Далі сім'я поснідала у ресторані. Цей момент Катерина також зняла в Instastories.
Цей день дівчина провела у колі найближчих. Наразі Катерина чекає 15 червня – цього дня їхньому із Віктором Павликом синові Миші виповниться один рік.
Дякую країно, дякую ЗСУ за цей день, – звернулася до української армії Репяхова.
Зазначимо, що Віктор познайомився з Катериною майже сім років тому на концерті в Миколаєві. І все завдяки тому, що їхні номери в готелі були поруч. Дівчина запевняє, що не планувала спокушати кумира або одружити його на собі. За її словами, їхнє сусідство в готелі – це просто випадковий збіг.
У грудні 2019-го Павлік зробив Репяховій пропозицію. Пара одружилася 29 травня 2020 року. Для Віктора шлюб став четвертим, для Катерини – першим.
Раніше Катерина Репяхова розповіла про плюси та мінуси життя в Ізраїлі.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"