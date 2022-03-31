Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Scorpions за Україну

Хливнюк і Pink Floyd

Жадан під обстрілом

Вілл вибачився

Дочка Наомі

Шон Пенн у Львові
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Катерина Реп'яхова пережила з сином пекло у Туреччині: До нас ставились, як до скотів

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 08:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дружина Віктора Павліка потрапила у дуже неприємну ситуацію під час авіаперельоту
Катерину Репяхову з сином не хотіли пускати в літак
Катерину Репяхову з сином не хотіли пускати в літак / Фото: instagram.com/repyahovakate

Днями Катерина Реп'яхова із сином Мишком вирушила до Європи. Спочатку вони були на Закарпатті, а згодом опинились в Німеччині. Однак й це ще не кінцевий пункт їхньої подорожі. Дружина Павліка поки що не говорить, куди саме вона з сином прямує, однак ділиться з фанатами подробицями.

Згодом Реп'яхова вийшла на зв'язок з аеропорту Стамбула і повідомила, що її с сином не хотіли пускати у літак під час чергового польоту. Через це Катерина була дуже зла на турецьку авіакомпанію.

Реклама
Скріншот Instastories

Ми пережили пекло. Моя дитина в житті стільки не плакала. Нас не хотіли саджати на літак просто по своїй тупості. І відносились до нас, як до скотів. І їм пофіг, що в нашій країні війна і ми з дитиною. Турки!, – висловилась Реп'яхова.

Скріншот Instastories

Дружина Павліка пояснила, що вони летять з візами біженців. Однак, у турецькій авіакомпанії "такої не бачили ніколи, тому на посадці в літак, вони сказали йти в офіс і там все з'ясовувати".

Скріншот Instastories

У величезному аеропорту Стамбула кудись ми мали бігти після пересадки, маючи обмаль часу. І це не допомогло. Вони не хотіли нас саджати. Я кричала, просила розберіться. А вони не хотіли розбиратись. Це пекло, – зауважила Катя.

Реп'яховій навіть "довелось підняти дуже сильний скандал, щоб хтось на них звернув увагу". Врешті-решт блогерці вдалось потрапити на борт літака.

Скріншот Instastories

Раніше MamaRika розповідала про непростий шлях, який вона подолала, аби врятувати семимісячного сина і опинитися у безпеці.

Реклама

Нагадаємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти