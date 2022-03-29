Из Закарпатья в Ганновер: Екатерина Репяхова пытается доставить cына в безопасное место

Многие жители Украины сейчас вынуждены покидать свои дома, спасая детей от российского вторжения. Дни и ночи без сна, длительное время за рулем, непростые условия поездок – но это ничто, лишь бы чадо было в безопасности. На своей странице в инстаграм деталями такого путешествия поделилась Екатерина Репяхова.
Молодая супруга Виктора Павлика с сыном Мишей сейчас держит путь в Европу. Сначала они были на Закарпатье, а теперь они пересекли уже 3 страны и остановились в Германии. Но и это еще не конечный пункт их путешествия.
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"Закарпатье – Ганновер
Расскажу о нашем пути из Украины в Германию.
Граница.
Мы проходили границу на КПП Лужанка.
Прохождение заняло у нас 3 часа. Полтора часа стояли в очереди к границе и полтора часа уже внутри украинской и венгерской таможен.
Из документов нужны были: техпаспорт на машину, загранпаспорта (можно и без них), и на украинском паспортном контроле попросили свидетельство о рождении Миши (так как фамилии разные)
И я его забыла.
Хорошо, что в Дії у меня оно было и им подошло.
Спросили у меня, знает ли Виктор, что я вывожу ребенка).
На венгерском паспортном контроле еще попросили водительские права.
Грин карта (страхование машины) сейчас не требуется.
Словакия
Ночевали мы под Братиславой, отель находится у дороги. Очень удобно и очень хороший отель. Рекомендую.
Ponteo- Activity Park Rusovce
Паркинг бесплатный.
COVID – сертификаты не просили.
Чехия
Мы проезжали в Прагу. Остановились в центре города, немного погуляли. Машину оставили на парковке торгового центра.
Обожаю Чехию, она классная и не дорогая))
Германия
Вторую ночь мы ночевали возле Дрездена.
Отель Ramada by Wyndham Dresden
Тоже неплохой, не дорогой и не в самом городе.
Кстати, все отели мы искали с паркингом.
В этом отеле парковка ночью стоит 10€.
COVID – сертификаты попросили.
Приехали мы в Ганновер. Почему именно сюда? Напишу в отдельной публикации.
Здесь мы оставляем машину и летим дальше".
Какой пункт назначения, Екатерина пока что не говорит.
Поклонники желают молодой маме счастливого пути и просят по ходу действия делиться подробностями, ведь эти детали кому-то могут спасти жизнь.
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