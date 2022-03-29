Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Уилл извинился

Хлывнюк и Pink Floyd

Scorpions за Украину

Жадан под обстрелом

Дочь Наоми

Шон Пенн во Львове
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Из Закарпатья в Ганновер: Екатерина Репяхова пытается доставить cына в безопасное место

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 13:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Жена Виктора Павлика поделилась с поклонниками подробностями своего непростого путешествия, цель которого – доставить сына туда, где не бомбят и не стреляют
Екатерина Репяхова делает все, чтобы ее малыш был в безопасности
Екатерина Репяхова делает все, чтобы ее малыш был в безопасности / Фото: instagram.com/repyahovakate

Многие жители Украины сейчас вынуждены покидать свои дома, спасая детей от российского вторжения. Дни и ночи без сна, длительное время за рулем, непростые условия поездок – но это ничто, лишь бы чадо было в безопасности. На своей странице в инстаграм деталями такого путешествия поделилась Екатерина Репяхова.

Молодая супруга Виктора Павлика с сыном Мишей сейчас держит путь в Европу. Сначала они были на Закарпатье, а теперь они пересекли уже 3 страны и остановились в Германии. Но и это еще не конечный пункт их путешествия.

Реклама

Жена Виктора Павлика с малышом
Жена Виктора Павлика с малышом / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Закарпатье – Ганновер

Расскажу о нашем пути из Украины в Германию.

Реклама

Граница.
Мы проходили границу на КПП Лужанка.
Прохождение заняло у нас 3 часа. Полтора часа стояли в очереди к границе и полтора часа уже внутри украинской и венгерской таможен.

Из документов нужны были: техпаспорт на машину, загранпаспорта (можно и без них), и на украинском паспортном контроле попросили свидетельство о рождении Миши (так как фамилии разные)
И я его забыла.
Хорошо, что в Дії у меня оно было и им подошло.
Спросили у меня, знает ли Виктор, что я вывожу ребенка).

На венгерском паспортном контроле еще попросили водительские права.
Грин карта (страхование машины) сейчас не требуется.

Реклама

Словакия
Ночевали мы под Братиславой, отель находится у дороги. Очень удобно и очень хороший отель. Рекомендую.
Ponteo- Activity Park Rusovce
Паркинг бесплатный.
COVID – сертификаты не просили.

Чехия
Мы проезжали в Прагу. Остановились в центре города, немного погуляли. Машину оставили на парковке торгового центра.
Обожаю Чехию, она классная и не дорогая))

Германия
Вторую ночь мы ночевали возле Дрездена.
Отель Ramada by Wyndham Dresden
Тоже неплохой, не дорогой и не в самом городе.
Кстати, все отели мы искали с паркингом.
В этом отеле парковка ночью стоит 10€.
COVID – сертификаты попросили.

Приехали мы в Ганновер. Почему именно сюда? Напишу в отдельной публикации.
Здесь мы оставляем машину и летим дальше".

Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками подробностями поездки
Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками подробностями поездки / Фото: instagram.com/repyahovakate

Какой пункт назначения, Екатерина пока что не говорит.

Поклонники желают молодой маме счастливого пути и просят по ходу действия делиться подробностями, ведь эти детали кому-то могут спасти жизнь.

Также сегодня обсуждают новости о том, что 10-летняя дочь Оли Поляковой предчувствовала войну.

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять