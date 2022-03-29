Из Закарпатья в Ганновер: Екатерина Репяхова пытается доставить cына в безопасное место

Жена Виктора Павлика поделилась с поклонниками подробностями своего непростого путешествия, цель которого – доставить сына туда, где не бомбят и не стреляют

Екатерина Репяхова делает все, чтобы ее малыш был в безопасности / Фото: instagram.com/repyahovakate

Многие жители Украины сейчас вынуждены покидать свои дома, спасая детей от российского вторжения. Дни и ночи без сна, длительное время за рулем, непростые условия поездок – но это ничто, лишь бы чадо было в безопасности. На своей странице в инстаграм деталями такого путешествия поделилась Екатерина Репяхова.

Молодая супруга Виктора Павлика с сыном Мишей сейчас держит путь в Европу. Сначала они были на Закарпатье, а теперь они пересекли уже 3 страны и остановились в Германии. Но и это еще не конечный пункт их путешествия.

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Жена Виктора Павлика с малышом / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Закарпатье – Ганновер

Расскажу о нашем пути из Украины в Германию.

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Граница.

Мы проходили границу на КПП Лужанка.

Прохождение заняло у нас 3 часа. Полтора часа стояли в очереди к границе и полтора часа уже внутри украинской и венгерской таможен.

Из документов нужны были: техпаспорт на машину, загранпаспорта (можно и без них), и на украинском паспортном контроле попросили свидетельство о рождении Миши (так как фамилии разные)

И я его забыла.

Хорошо, что в Дії у меня оно было и им подошло.

Спросили у меня, знает ли Виктор, что я вывожу ребенка).

На венгерском паспортном контроле еще попросили водительские права.

Грин карта (страхование машины) сейчас не требуется.

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Словакия

Ночевали мы под Братиславой, отель находится у дороги. Очень удобно и очень хороший отель. Рекомендую.

Ponteo- Activity Park Rusovce

Паркинг бесплатный.

COVID – сертификаты не просили.

Чехия

Мы проезжали в Прагу. Остановились в центре города, немного погуляли. Машину оставили на парковке торгового центра.

Обожаю Чехию, она классная и не дорогая))

Германия

Вторую ночь мы ночевали возле Дрездена.

Отель Ramada by Wyndham Dresden

Тоже неплохой, не дорогой и не в самом городе.

Кстати, все отели мы искали с паркингом.

В этом отеле парковка ночью стоит 10€.

COVID – сертификаты попросили.

Приехали мы в Ганновер. Почему именно сюда? Напишу в отдельной публикации.

Здесь мы оставляем машину и летим дальше".

Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками подробностями поездки / Фото: instagram.com/repyahovakate

Какой пункт назначения, Екатерина пока что не говорит.

Поклонники желают молодой маме счастливого пути и просят по ходу действия делиться подробностями, ведь эти детали кому-то могут спасти жизнь.

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