Ексдружина Дмитра Ступки не знає, чи зможе повернутися до України

Колишня дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова поки не знає, коли зможе повернутися до України, щоб побачитись з друзями та близькими

Поліна Логунова не знає, чи повернеться до України

Зараз життя Поліни Логунової успішно розгортається у США, де їй уже зробив пропозицію новий коханий-американець. Поки що блогер не знає, коли зможе знову прилетіти в Україну.

Причина криється у білоруському паспорті Логуновій. Довгий час колишня дружина Дмитра Ступки не мешкала в рідній країні, а зараз навіть не сподівається туди повернутися.

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У мене білоруський паспорт, але я ніколи не зможу повернутись на свою рідну землю, де поховані мої рідні. Для мене це як ніж у серці, – поділилася Поліна в інтерв'ю ТСН.

За словами Логунової, у Росії її теж вважають "ворогом народу", та й в Україні документ громадянки Білорусі викликає сумніви.

Зі своїм білоруським паспортом я навіть стала вважатися ворогом для України. Але Україна для мене давно стала другою домівкою, і я буду рада нагоді побачити своїх друзів. Наскільки це реально покаже час, – сказала Логунова.

Незважаючи на складнощі з паспортом, блогер продовжує допомагати Україні та збирає кошти для ЗСУ.

Нагадаємо, Поліна Логунова та Дмитро Ступка восени минулого року переїхали жити до США. Після початку війни Росії проти України Ступка приїхав до Польщі , де допомагає українським біженцям А Логунова з дочкою залишилися у Штатах, де познайомилася із новим обранцем.