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Актор Дмитро Ступка показав, як живуть українські біженці у Польщі

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25 березня, 11:51
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Актор зараз перебуває у польській столиці, у Варшаві, де допомагає переселенцям з України та збирає кошти для потреб української армії
Дмитро Ступка показав, як живуть українці у Польщі
Дмитро Ступка показав, як живуть українці у Польщі / Фото: instagram.com/stupka777

Представник акторської династії Дмитро Ступка приїхав до Польщі зі США, де якийсь час жив зі своєю родиною. Актор активно підтримує український народ та допомагає волонтерам.

У своїх Instastories Ступка показав, за яких умов розміщують переселенців з України у Варшаві.

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Як видно на записі, для українців виділили велику спортзалу, де розташували кушетки. Інші приміщення обладнані для сортування речей, іграшок та продуктів харчування для дітей та дорослих.

Скріншот – instagram.com/stupka777

Також у посту Дмитро Ступка повідомив, що зараз займається збором всього необхідного для потреб української армії та звичайних людей.

Насамперед необхідно спорядження, одяг, харчування (дитяче), а також засоби дитячої гігієни та ліки, – повідомив актор.

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Нагадаємо, що раніше Дмитро Ступка посварився із Ольгою Сумською. Актор різко засудив колегу за те, що її дочка вже дано живе у Москві і мовчить про війну у рідній Україні.

Свою допомогу українським біженцям також надає співачка Віра Брежнєва, яка, як виявилось, поїхала з Росії до Італії .

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