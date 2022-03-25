Актор Дмитро Ступка показав, як живуть українські біженці у Польщі

Представник акторської династії Дмитро Ступка приїхав до Польщі зі США, де якийсь час жив зі своєю родиною. Актор активно підтримує український народ та допомагає волонтерам.
У своїх Instastories Ступка показав, за яких умов розміщують переселенців з України у Варшаві.
Як видно на записі, для українців виділили велику спортзалу, де розташували кушетки. Інші приміщення обладнані для сортування речей, іграшок та продуктів харчування для дітей та дорослих.
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Також у посту Дмитро Ступка повідомив, що зараз займається збором всього необхідного для потреб української армії та звичайних людей.
Насамперед необхідно спорядження, одяг, харчування (дитяче), а також засоби дитячої гігієни та ліки, – повідомив актор.
Нагадаємо, що раніше Дмитро Ступка посварився із Ольгою Сумською. Актор різко засудив колегу за те, що її дочка вже дано живе у Москві і мовчить про війну у рідній Україні.
Свою допомогу українським біженцям також надає співачка Віра Брежнєва, яка, як виявилось, поїхала з Росії до Італії .
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