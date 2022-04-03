Ектор Хіменес-Браво повернувся з-за кордону до України та вперше переночував у бомбосховищі

Кулінар певний час допомагав українським біженцям у Польщі. Нині ж він вирішив повернутися до Києва

Ектор Хіменес-Браво вирішив повернутися до України / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво перебував у рідній Колумбії, коли почалась війна. Згодом він прилетів до Польщі, допомагати постраждалим українцям.

Нині ж відомий кулінар вирішив повернутися в Україну. Вчора Ектор приїхав до Львова, де провів ніч у бомбосховищі. А сьогодні Хіменес-Браво вирушив до столиці.

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Скріншот Instastories

Я втомився сидіти у Польщі. Я більше так не можу. Я плачу, коли уявляю, що переживають люди в окупованих містах. Жахливі звуки сирен та вибухів стали звичними для кожного українця, — поділився кулінар в Instastories.

Скріншот Instastories

Згодом кулінар опублікував фото з нашими захисниками. Ймовірно, з Києва.

Скріншот Instastories

Окрім того, Ектор Хіменес-Браво поділився, що у його ресторанах у Києві щодня готують їжу для захисників України, волонтерів, пенсіонерів та інших людей, які цього потребують.

Скріншот Instastories

Раніше Ектор Хіменес-Браво озвучив свої висновки щодо української нації після 12 років життя в Україні.

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