Эктор Хименес-Браво вернулся из-за границы в Украину и впервые переночевал в бомбоубежище

Кулинар определенное время помогал украинским беженцам в Польше. Сейчас же он решил вернуться в Киев

Эктор Хименес-Браво решил вернуться в Украину / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво находился в родной Колумбии, когда началась война. Впоследствии он прилетел в Польшу, помогать пострадавшим украинцам.

Сейчас известный кулинар решил вернуться в Украину. Вчера Эктор приехал во Львов, где провел ночь в бомбоубежище. А сегодня Хименес-Браво отправился в столицу.

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Скриншот Instastories

Я устал сидеть в Польше. Я больше не могу. Я плачу, когда представляю, что переживают люди в оккупированных городах. Ужасные звуки сирен и взрывов стали привычными для каждого украинца, – поделился кулинар в Instastories.

Скриншот Instastories

Впоследствии кулинар опубликовал фото с нашими защитниками. Вероятно, из Киева.

Скриншот Instastories

Кроме того, Эктор Хименес-Браво поделился, что в его ресторанах в Киеве ежедневно готовят еду для защитников Украины, волонтеров, пенсионеров и других нуждающихся.

Скриншот Instastories

Ранее Эктор Хименес-Браво озвучил свои выводы касательно украинской нации после 12 лет жизни в Украине.

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