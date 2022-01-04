"Це була величезна помилка": Макс Чмерковський не хотів брати участь у проекті "Холостяк"

Для багатьох телеглядачів танцюрист став відомим завдяки своїй участі у популярному телепроекті "Холостяк", але сам Чмерковський досі шкодує про участь у шоу

Макс Чмерковський шкодує про шоу "Холостяк" / Фото: instagram.com/maksimc

Хореограф Максим Чмерковський, який вже говорив про те, що шкодує про участь у "Холостяку" , розповів, як опинився у проекті.

Чмерковський став учасником першого сезону проекту, що вийшов на екрани у 2011 році, та, власне, і познайомив глядачів із новим форматом реаліті.

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В інтерв'ю Маші Єфросініної хореограф зізнався, що насправді не хотів бути "холостяком" і через 10 років після проекту вважає його помилкою.

Танцюрист розповів, що спочатку відмовлявся від шоу, але продюсери "Холостяка" знайшли важелі тиску і рішення він змінив.

Головним аргументом творців шоу було те, що в Україні існує велика проблема – на одного чоловіка припадає кілька дівчат і через це хлопці мають свою перевагу.

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Продюсери хотіли, щоб я був тим чоловіком, який наводить приклад того, як це може бути. Поки вони домовили цю пропозицію, я вже був готовий, – поділився Чмерковський.

За словами Чмерковського, він хотів показати себе та інше ставлення до дівчат. Проте одразу після початку зйомок хореографу довелося пошкодувати про своє рішення.

Я одразу зрозумів, що це була величезна помилка і краще я б продовжував відмовлятися, – заявив Максим.

Танцюрист зізнався, що йому було безглуздо і незрозуміло, чому він повинен обирати когось із дівчат. Найбільш неприємним моментом, за словами Максима, були церемонії троянд, коли йому доводилося відмовляти та розбивати мрії учасниць.

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