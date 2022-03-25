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Цей українофоб може лише подохнути! Ігор Кондратюк відреагував на новину про смерть Жириновського

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МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 13:25
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Український продюсер Ігор Кондратюк різко відреагував на новину про смерть російського політика Володимира Жириновського, котрий закликав до війни з Україною
Ігор Кондратюк відреагував на смерть Жириновського
Ігор Кондратюк відреагував на смерть Жириновського / Фото: Facebook

Новина про те, що рашист Володимир Жириновський пішов у інший світ сколихнула сьогодні весь інтернет. Щоправда, через деякий час, влада РФ, цю інформацію спростувала.

На ймовірну смерть лідера ЛДПР відреагував український продюсер Ігор Кондратюк у своєму Facebook .

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Не вірте, що Жириновський помер. Цей лютий українофоб може лише подохнути! Тварина, яка мені в очі бризкала слиною "Нєт такой страни України!" на ток-шоу, яке вів екс-одесит Міхаіл Швидкой (на той момент – Міністр культури РФ). І це крик я почув задовго до 2014го року... Мене тоді аж тіпало, і з тих пір, а також після промови Х@йла у Мюнхені, я – не повірите – відчував, що орки будуть нас знищувати..., – написав Кондратюк.

Скріншот – Facebook

Нагадаємо, що Ігор Кондратюк був одним із тих людей в українському шоу-бізнесі, хто з самого початку виступав проти російської влади. він також засуджував українських артистів , які після війни на Донеччині продовжували заробляти гроші в РФ

Сьогодні продюсер виборює незалежність України з російськими окупантами у лавах територіальної оборони столиці .

Ми продовжуємо вірити в наших захисників та швидку перемогу!

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