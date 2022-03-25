Цей українофоб може лише подохнути! Ігор Кондратюк відреагував на новину про смерть Жириновського

Український продюсер Ігор Кондратюк різко відреагував на новину про смерть російського політика Володимира Жириновського, котрий закликав до війни з Україною

Ігор Кондратюк відреагував на смерть Жириновського / Фото: Facebook

Новина про те, що рашист Володимир Жириновський пішов у інший світ сколихнула сьогодні весь інтернет. Щоправда, через деякий час, влада РФ, цю інформацію спростувала.

На ймовірну смерть лідера ЛДПР відреагував український продюсер Ігор Кондратюк у своєму Facebook .

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Не вірте, що Жириновський помер. Цей лютий українофоб може лише подохнути! Тварина, яка мені в очі бризкала слиною "Нєт такой страни України!" на ток-шоу, яке вів екс-одесит Міхаіл Швидкой (на той момент – Міністр культури РФ). І це крик я почув задовго до 2014го року... Мене тоді аж тіпало, і з тих пір, а також після промови Х@йла у Мюнхені, я – не повірите – відчував, що орки будуть нас знищувати..., – написав Кондратюк.

Скріншот – Facebook

Нагадаємо, що Ігор Кондратюк був одним із тих людей в українському шоу-бізнесі, хто з самого початку виступав проти російської влади. він також засуджував українських артистів , які після війни на Донеччині продовжували заробляти гроші в РФ

Сьогодні продюсер виборює незалежність України з російськими окупантами у лавах територіальної оборони столиці .

Ми продовжуємо вірити в наших захисників та швидку перемогу!

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