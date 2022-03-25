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Этот украинофоб может только подохнуть! Игорь Кондратюк отреагировал на новость о смерти Жириновского

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25 марта, 13:25
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Украинский продюсер Игорь Кондратюк резко отреагировал на новость о смерти российского политика Владимира Жириновского, который призывал к войне с Украиной
Игорь Кондратюк отреагировал на смерть Жириновского
Игорь Кондратюк отреагировал на смерть Жириновского / Фото: Facebook

Новость о том, что рашист Владимир Жириновский ушел в мир иной всколыхнула сегодня весь интернет. Правда спустя некоторое время, власти РФ, эту информацию опровергли.

На вероятную смерть лидера ЛДПР отреагировал украинский продюсер Игорь Кондратюк в своем Facebook.

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Не верьте, что Жириновский умер. Этот яростный украинофоб может только сдохнуть! Животное, которое мне в глаза брызгало слюной "Нет такой страны Украины!" на ток-шоу, которое вел экс-одессит Михаил Швидкий (на тот момент – Министр культуры РФ). И это крик я услышал задолго до 2014 года... Меня тогда трепало, и с тех пор, а также после речи Х@йла в Мюнхене, я – не поверите – почувствовал, что орки будут нас уничтожать, – написал Кондратюк.

Скриншот – Facebook

Напомним, что Игорь Кондратюк был одним из тех людей в украинской шоу-бизнесе, кто с самого начала выступал против российский властей. Он также осуждал украинских артистов, которые после войны на Донбассе продолжали зарабатывать деньги в РФ.

Сегодня продюсер борется за независимость Украины с российскими оккупантами в рядах территориальной обороны столицы.

Мы продолжаем верить в наших защитников и скорую победу!

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